وزراء يشيدون بنجاح قمة العلا ويعتبرون تميزها تتويجاً لجهود القيادة الرشيدة

أكدوا أنها ستسهم في تعزيز التعاون الخليجي

نوه عدد من أصحاب المعالي الوزراء بنجاح قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، التي اختتمت أعمالها بالعلا مساء اليوم، مؤكدين أنها تتويج لجهود القيادة الرشيدة وحرص رؤساء وقادة الدول بالمجلس على لمّ الشمل وتعزيز التعاون بين دول المجلس.

جاء ذلك في تغريدات إشادة بنجاحها عبر حساباتهم بمنصة تويتر، رفعوا خلالها التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة على نجاحها وتميز نتائجها، سائلين الله أن تحقق تطلعات شعوب الخليج، وأن يديم الأمن والاستقرار على الجميع.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن "نجاح قمة التضامن في العلا هو تتويج للجهود المخلصة التي بذلتها قيادتنا، بتوفيقٍ من الله ثم بحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على لمّ شمل الإخوة في الخليج".

وأضاف أنها "تأتي لتعزيز التعاون لإرساء الأمن والاستقرار والرخاء بالمنطقة".

فيما قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، "تثبت بلادي دائماً أنها منارة للسّلام والاستقرار، وتأتي القمة الخليجية المنعقدة في ‫العلا كدليل على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد على ترسيخ دعائم الاستقرار لدول الخليج وتوحيد الصفوف، دامت بلادي مصدراً للعز والفخر".

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، "جاءت القمة الخليجية في العلا تأكيداً على جهود المملكة في تعزيز التضامن والاستقرار، وبما يحقق التعاون والخير للشعوب".

ولفت "الفضلي" إلى أنها تجسيد لروابط الأخوة بين أبناء الخليج الواحد، والتي ستنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في المنطقة.