"السواحة "يرأس اجتماع مراكز الثورة الصناعيّة الرابعة بمنتدى الاقتصاد العالمي

ناقش تعزيز دور التقنية في مواجهة التحديات العالمية ومن ضمنها جائحة كورونا

رأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اجتماعاً تشاركياً، اليوم الاثنين، للمجلس الاستشاري لمراكز الثورة الصناعيّة الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد بهدف مناقشة أبرز القضايا التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومدن المستقبل الذكية، إضافة إلى تعزيز دور التقنية في موجهة التحديات العالمية ومن ضمنها جائحة كورونا.



وفي التفاصيل، أكد الوزير "السواحة" خلال كلمته أمام المجلس الذي شهد حضور عدد من أصحاب المعالي وزراء الاتصالات والاقتصاد الرقمي , ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص والأكاديمي.

وأكد ضرورة مواجهة التحديات الحالية، والإسهام في ردم الفجوة الرقمية العالمية والموازنة بين الحوكمة التقنية وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطويع البيانات الآمنة لخدمة البشرية.

وسلط خلال الاجتماع الضوء على تجربة المملكة الناجحة في مواجهة التحديات الحالية التي يمر بها العالم، منوهاً بالدور الكبير الذي تبذله المملكة كقائد لمجموعة العشرين للعام 2020م لمساعدة العالم على تخطي هذه الأزمة.

وفي وقت سابق وقعت المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في نوفمبر من العام الماضي اتفاقية لتأسيس فرع في المملكة للثورة الصناعية الرابعة.

ويضع المركز الخامس في العالم، المملكة العربية السعودية في شبكة الثورة الصناعية العالمية الرابعة مع دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين واليابان، ويتخذ من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مركزاً له لتسريع تطوير وتنفيذ التقنيات الناشئة.

