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طلب كويتي متزايد لزيارة أبها.. وطيران مباشر لأول مرة

يبدأ الشهر القادم وبمعدل 3 رحلات أسبوعية

كشفت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن تدشين أول خط رحلات مباشرة إلى أبها في شهر فبراير القادم تلبية للطلب المتزايد من الكويتيين والأجانب لزيارة المدينة وخاصة في موسم الأمطار والضباب وستسير الناقلة الكويتية 3 رحلات أسبوعية.

ويعتبر هذا الخط هو أول خط مباشر بين الكويت ومدينة أبها المعروفة بمعالمها الجبلية وطبيعتها الفريدة والمناظر الخلابة وقمم الجبال المحيطة بها.

وستكون أبها هي المحطة الخامسة لطيران الجزيرة الكويتي بعد الرياض وجدة والدمام والطائف.

يذكر أن مدينة أبها تدشن فعاليات على مدار العام مثل مهرجان أبها الصيفي والأنشطة الرياضية والمعارض وتمتلك المعالم البارزة مثل مسجد أبها الكبير وفندق قصر أبها وجبال عسير وغيرها والمنتزهات الجبلية.

شركة طيران الجزيرة الكويتية أبها

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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طلب كويتي متزايد لزيارة أبها.. وطيران مباشر لأول مرة
سبق

كشفت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن تدشين أول خط رحلات مباشرة إلى أبها في شهر فبراير القادم تلبية للطلب المتزايد من الكويتيين والأجانب لزيارة المدينة وخاصة في موسم الأمطار والضباب وستسير الناقلة الكويتية 3 رحلات أسبوعية.

ويعتبر هذا الخط هو أول خط مباشر بين الكويت ومدينة أبها المعروفة بمعالمها الجبلية وطبيعتها الفريدة والمناظر الخلابة وقمم الجبال المحيطة بها.

وستكون أبها هي المحطة الخامسة لطيران الجزيرة الكويتي بعد الرياض وجدة والدمام والطائف.

يذكر أن مدينة أبها تدشن فعاليات على مدار العام مثل مهرجان أبها الصيفي والأنشطة الرياضية والمعارض وتمتلك المعالم البارزة مثل مسجد أبها الكبير وفندق قصر أبها وجبال عسير وغيرها والمنتزهات الجبلية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
07:52 PM

طلب كويتي متزايد لزيارة أبها.. وطيران مباشر لأول مرة

يبدأ الشهر القادم وبمعدل 3 رحلات أسبوعية

A A A
خالد خليل - الرياض
4
9,620

كشفت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن تدشين أول خط رحلات مباشرة إلى أبها في شهر فبراير القادم تلبية للطلب المتزايد من الكويتيين والأجانب لزيارة المدينة وخاصة في موسم الأمطار والضباب وستسير الناقلة الكويتية 3 رحلات أسبوعية.

ويعتبر هذا الخط هو أول خط مباشر بين الكويت ومدينة أبها المعروفة بمعالمها الجبلية وطبيعتها الفريدة والمناظر الخلابة وقمم الجبال المحيطة بها.

وستكون أبها هي المحطة الخامسة لطيران الجزيرة الكويتي بعد الرياض وجدة والدمام والطائف.

يذكر أن مدينة أبها تدشن فعاليات على مدار العام مثل مهرجان أبها الصيفي والأنشطة الرياضية والمعارض وتمتلك المعالم البارزة مثل مسجد أبها الكبير وفندق قصر أبها وجبال عسير وغيرها والمنتزهات الجبلية.

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