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مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية

11 مخالفة صحية إضافة إلى 7 ملاحظات على المواقع والتجهيزات

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، عدداً من المُخالفات الصحية على "أفران التميس" بمكة المكرّمة في نطاق بلديتَي العمرة والشرائع، ضمن الحملة التصحيحية الموسعة على المخابز وأفران بيع التميس؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمُحافظة على الصحة العامة.

وكشفت بلدية العمرة الفرعية عن ضبط 11 مخالفة صحية، إضافةً إلى رصد 7 ملاحظات على مواقع الأفران وتجهيزاتها، وأشارت البلدية إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال المخالفة.

ورصدت بلدية الشرائع الفرعية في نطاقها الإشرافي نقصاً في وزن الخُبز، واستخدام أكياس النايلون أو قِطع الكرتون الملوّثة، وعدم الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة في عدد من المخابز والأفران، إضافةً إلى مخالفة الشروط الصحية للمنشآت، مؤكدةً ضبط جميع التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية
سبق

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، عدداً من المُخالفات الصحية على "أفران التميس" بمكة المكرّمة في نطاق بلديتَي العمرة والشرائع، ضمن الحملة التصحيحية الموسعة على المخابز وأفران بيع التميس؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمُحافظة على الصحة العامة.

وكشفت بلدية العمرة الفرعية عن ضبط 11 مخالفة صحية، إضافةً إلى رصد 7 ملاحظات على مواقع الأفران وتجهيزاتها، وأشارت البلدية إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال المخالفة.

ورصدت بلدية الشرائع الفرعية في نطاقها الإشرافي نقصاً في وزن الخُبز، واستخدام أكياس النايلون أو قِطع الكرتون الملوّثة، وعدم الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة في عدد من المخابز والأفران، إضافةً إلى مخالفة الشروط الصحية للمنشآت، مؤكدةً ضبط جميع التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:43 PM

مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية

11 مخالفة صحية إضافة إلى 7 ملاحظات على المواقع والتجهيزات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,407

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، عدداً من المُخالفات الصحية على "أفران التميس" بمكة المكرّمة في نطاق بلديتَي العمرة والشرائع، ضمن الحملة التصحيحية الموسعة على المخابز وأفران بيع التميس؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمُحافظة على الصحة العامة.

وكشفت بلدية العمرة الفرعية عن ضبط 11 مخالفة صحية، إضافةً إلى رصد 7 ملاحظات على مواقع الأفران وتجهيزاتها، وأشارت البلدية إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال المخالفة.

ورصدت بلدية الشرائع الفرعية في نطاقها الإشرافي نقصاً في وزن الخُبز، واستخدام أكياس النايلون أو قِطع الكرتون الملوّثة، وعدم الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة في عدد من المخابز والأفران، إضافةً إلى مخالفة الشروط الصحية للمنشآت، مؤكدةً ضبط جميع التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

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