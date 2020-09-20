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البرلمان العربي يندد باستهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

مطالباً الأمم المتحدة بإلزام الانقلابيين بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكد الدكتور "السلمي"، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمّل رئيس البرلمان العربي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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البرلمان العربي يندد باستهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكد الدكتور "السلمي"، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمّل رئيس البرلمان العربي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
05:50 PM

البرلمان العربي يندد باستهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

مطالباً الأمم المتحدة بإلزام الانقلابيين بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكد الدكتور "السلمي"، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمّل رئيس البرلمان العربي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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