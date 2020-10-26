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"الأهلي والنصر" غدًا.. قمة مرتقبة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

المواجهة الأخرى تجمع الهلال وأبها في الرياض للمرة الثانية في 6 أيام

يلتقي فريقا "الأهلي والنصر" في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وقد وصل "الأهلي" إلى هذا الدور بعد تغلبه على "الجندل" 4-1 و"النجوم" 3-1 و"الفيحاء" 1-0 و"الوحدة" 2-1، ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ المباراة النهائية.

في المقابل، تأهل "النصر" لهذا الدور بعد تفوقه على "عفيف" 5-1 ثم "البكيرية" 4-1 و"ضمك" 4-1 وأخيراً تغلب على "العدالة" 1-0، ويطمح إلى عبور مضيفه وبلوغ النهائي.

وجاءت بداية "الأهلي" في الدوري مميزة، حيث حقق فوزين على الباطن والوحدة، بينما تلقى "النصر"، وبخلاف المتوقع، خسارتين أمام "الفتح والتعاون".

ويعود إلى "النصر" بعض اللاعبين المؤثرين الذين غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، فيما يدعمهم البرازيلي "بيتروس"، الذي تم قيده بدلاً من النيجيري أحمد موسى، والتعاقد مع المهاجم رائد الغامد من الرائد.

وفي المواجهة الثانية، يسعى "الهلال" إلى حجز مقعده في نهائي الكأس، عندما يستقبل "أبها".

وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.

وتأهل الهلال للنصف النهائي بعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني ، ثم فاز على الفيصلي بركلات الترجيح التي إثر تعادلهما 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام "الاتفاق" في ربع النهائي ليفوز 2-1.

وفيما استطاع "أبها" الوصول لهذا الدور بعد تغلبه على "القيصومة" 2-1 ثم "العربي" 1-0 ، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0 ، ثم يتجاوز "الفتح" بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي والنصر" غدًا.. قمة مرتقبة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين
سبق

يلتقي فريقا "الأهلي والنصر" في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وقد وصل "الأهلي" إلى هذا الدور بعد تغلبه على "الجندل" 4-1 و"النجوم" 3-1 و"الفيحاء" 1-0 و"الوحدة" 2-1، ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ المباراة النهائية.

في المقابل، تأهل "النصر" لهذا الدور بعد تفوقه على "عفيف" 5-1 ثم "البكيرية" 4-1 و"ضمك" 4-1 وأخيراً تغلب على "العدالة" 1-0، ويطمح إلى عبور مضيفه وبلوغ النهائي.

وجاءت بداية "الأهلي" في الدوري مميزة، حيث حقق فوزين على الباطن والوحدة، بينما تلقى "النصر"، وبخلاف المتوقع، خسارتين أمام "الفتح والتعاون".

ويعود إلى "النصر" بعض اللاعبين المؤثرين الذين غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، فيما يدعمهم البرازيلي "بيتروس"، الذي تم قيده بدلاً من النيجيري أحمد موسى، والتعاقد مع المهاجم رائد الغامد من الرائد.

وفي المواجهة الثانية، يسعى "الهلال" إلى حجز مقعده في نهائي الكأس، عندما يستقبل "أبها".

وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.

وتأهل الهلال للنصف النهائي بعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني ، ثم فاز على الفيصلي بركلات الترجيح التي إثر تعادلهما 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام "الاتفاق" في ربع النهائي ليفوز 2-1.

وفيما استطاع "أبها" الوصول لهذا الدور بعد تغلبه على "القيصومة" 2-1 ثم "العربي" 1-0 ، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0 ، ثم يتجاوز "الفتح" بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
02:54 PM

"الأهلي والنصر" غدًا.. قمة مرتقبة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين

المواجهة الأخرى تجمع الهلال وأبها في الرياض للمرة الثانية في 6 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي فريقا "الأهلي والنصر" في مباراة مرتقبة غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يلتقي الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض للمرة الثانية في ستة أيام، على إستاد الأمير فيصل بن فهد.

وقد وصل "الأهلي" إلى هذا الدور بعد تغلبه على "الجندل" 4-1 و"النجوم" 3-1 و"الفيحاء" 1-0 و"الوحدة" 2-1، ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ المباراة النهائية.

في المقابل، تأهل "النصر" لهذا الدور بعد تفوقه على "عفيف" 5-1 ثم "البكيرية" 4-1 و"ضمك" 4-1 وأخيراً تغلب على "العدالة" 1-0، ويطمح إلى عبور مضيفه وبلوغ النهائي.

وجاءت بداية "الأهلي" في الدوري مميزة، حيث حقق فوزين على الباطن والوحدة، بينما تلقى "النصر"، وبخلاف المتوقع، خسارتين أمام "الفتح والتعاون".

ويعود إلى "النصر" بعض اللاعبين المؤثرين الذين غابوا عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، فيما يدعمهم البرازيلي "بيتروس"، الذي تم قيده بدلاً من النيجيري أحمد موسى، والتعاقد مع المهاجم رائد الغامد من الرائد.

وفي المواجهة الثانية، يسعى "الهلال" إلى حجز مقعده في نهائي الكأس، عندما يستقبل "أبها".

وكان الفريقان قد التقيا الخميس الماضي في الدوري وانتهت المباراة التي جمعتهما في أبها بالتعادل بهدف لمثله.

وتأهل الهلال للنصف النهائي بعد فوزه على عرعر 4-1 والجبلين 4-2 في الدورين الأول والثاني ، ثم فاز على الفيصلي بركلات الترجيح التي إثر تعادلهما 2-2، قبل أن يخوض شوطين إضافيين أمام "الاتفاق" في ربع النهائي ليفوز 2-1.

وفيما استطاع "أبها" الوصول لهذا الدور بعد تغلبه على "القيصومة" 2-1 ثم "العربي" 1-0 ، قبل أن يقصي التعاون حامل اللقب بعد الفوز عليه 1-0 ، ثم يتجاوز "الفتح" بركلات الترجيح 5-3 عقب التعادل 1-1.

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