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وزير المالية يشارك في "المنتدى الاقتصادي العالمي"

بعنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة"

شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت عنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة".

وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندة، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.

وتأتي مشاركة الوزير ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى "حوارات إعادة التشكيل الكبيرة" ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء "أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام"، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021م.

يُذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021م، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمةً لعالم ما بعد جائحة كورونا، وحماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، وتنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، وتعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، وتوثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميًا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤوليةً أكبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية يشارك في "المنتدى الاقتصادي العالمي"
سبق

شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت عنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة".

وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندة، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.

وتأتي مشاركة الوزير ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى "حوارات إعادة التشكيل الكبيرة" ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء "أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام"، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021م.

يُذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021م، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمةً لعالم ما بعد جائحة كورونا، وحماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، وتنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، وتعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، وتوثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميًا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤوليةً أكبر.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
09:01 PM

وزير المالية يشارك في "المنتدى الاقتصادي العالمي"

بعنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت عنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة".

وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندة، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.

وتأتي مشاركة الوزير ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى "حوارات إعادة التشكيل الكبيرة" ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء "أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام"، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021م.

يُذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021م، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمةً لعالم ما بعد جائحة كورونا، وحماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، وتنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، وتعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، وتوثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميًا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤوليةً أكبر.

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