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المركز الإسلامي بالأوروغواي: مواصلة إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة مفخخة على السعودية استفزازًا لكل المسلمين

ندَّد بالاعتداءات الإرهابية الغادرة للميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

ندد الأمين العام للمركز الإسلامي بدولة الأوروغواي الشيخ إبراهيم الدسوقي الألفي باستمرار الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وهي مستفزة لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون لبلاد الحرمين أنها مرجعية لهم.

وبيّن "الألفي" أن النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الإرهابية ودعمه المتواصل للميليشيا الحوثية يمثل عدوانًا سافرًا على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار.

وطالب الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، معلنًا تأييد المركز الإسلامي للمملكة في كل الأعمال التي تقوم بها لحماية المدنيين من تسلط شرذمة الحوثيين الذين لم يراعوا حرمة للدماء والأنفس.

وأثنى الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها كل مكروه.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الإسلامي بالأوروغواي: مواصلة إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة مفخخة على السعودية استفزازًا لكل المسلمين
سبق

ندد الأمين العام للمركز الإسلامي بدولة الأوروغواي الشيخ إبراهيم الدسوقي الألفي باستمرار الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وهي مستفزة لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون لبلاد الحرمين أنها مرجعية لهم.

وبيّن "الألفي" أن النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الإرهابية ودعمه المتواصل للميليشيا الحوثية يمثل عدوانًا سافرًا على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار.

وطالب الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، معلنًا تأييد المركز الإسلامي للمملكة في كل الأعمال التي تقوم بها لحماية المدنيين من تسلط شرذمة الحوثيين الذين لم يراعوا حرمة للدماء والأنفس.

وأثنى الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها كل مكروه.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
12:47 AM

المركز الإسلامي بالأوروغواي: مواصلة إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة مفخخة على السعودية استفزازًا لكل المسلمين

ندَّد بالاعتداءات الإرهابية الغادرة للميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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ندد الأمين العام للمركز الإسلامي بدولة الأوروغواي الشيخ إبراهيم الدسوقي الألفي باستمرار الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، والتي آخرها إطلاق أربع طائرات مفخخة يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وهي مستفزة لكل المسلمين بالعالم الذين ينظرون لبلاد الحرمين أنها مرجعية لهم.

وبيّن "الألفي" أن النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات الإرهابية ودعمه المتواصل للميليشيا الحوثية يمثل عدوانًا سافرًا على سيادة الجمهورية اليمنية وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار.

وطالب الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي المجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، معلنًا تأييد المركز الإسلامي للمملكة في كل الأعمال التي تقوم بها لحماية المدنيين من تسلط شرذمة الحوثيين الذين لم يراعوا حرمة للدماء والأنفس.

وأثنى الأمين العام للمركز الإسلامي بالأوروغواي ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها في التصدي للطائرات المسيرة المفخخة وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم أمنها واستقرارها وأن يصرف عنها كل مكروه.

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