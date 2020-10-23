النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

نجح فريق الفيصلي بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الباطن الوافد الجديد لدوري المحترفين بهدفين مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي هذا الموسم في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز ؟؟؟ بينما بقي رصيد الباطن من دون أي نقطة بالمركز العاشر مؤقتًا.

وتمكّن جوليو تفاريس من وضع أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة الـ29 مستغلاً تمريرة طولية من إسماعيل عمر، وضعته خلف المدافعين في مواجهة المرمى؛ ليطلق قذيفة صاروخية، أخطأ الحارس مزيد آل فريح في التعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتتابع طريقها ناحية الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

ودخل الباطن الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى الفيصلي؛ ونجح في تعديل النتيجة بعد مرور دقيقة فقط على الانطلاقة عن طريق حسن شراحيلي بهدف رائع من مقصية خلفية، فاجأت الحارس مصطفى ملائكة قبل أن تستقر في شباكه. لكن محمد الصعيري أبى إلا أن يضع فريقه الفيصلي في المقدمة مجددًا بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ75بعد متابعته عرضية الألماني ألكسندر ميركل؛ ليضعها برأسه جميلة داخل الشباك.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن
سبق

نجح فريق الفيصلي بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الباطن الوافد الجديد لدوري المحترفين بهدفين مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي هذا الموسم في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز ؟؟؟ بينما بقي رصيد الباطن من دون أي نقطة بالمركز العاشر مؤقتًا.

وتمكّن جوليو تفاريس من وضع أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة الـ29 مستغلاً تمريرة طولية من إسماعيل عمر، وضعته خلف المدافعين في مواجهة المرمى؛ ليطلق قذيفة صاروخية، أخطأ الحارس مزيد آل فريح في التعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتتابع طريقها ناحية الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

ودخل الباطن الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى الفيصلي؛ ونجح في تعديل النتيجة بعد مرور دقيقة فقط على الانطلاقة عن طريق حسن شراحيلي بهدف رائع من مقصية خلفية، فاجأت الحارس مصطفى ملائكة قبل أن تستقر في شباكه. لكن محمد الصعيري أبى إلا أن يضع فريقه الفيصلي في المقدمة مجددًا بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ75بعد متابعته عرضية الألماني ألكسندر ميركل؛ ليضعها برأسه جميلة داخل الشباك.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:09 PM

الفيصلي يحصد أول انتصاراته هذا الموسم على حساب الباطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
331

نجح فريق الفيصلي بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الباطن الوافد الجديد لدوري المحترفين بهدفين مقابل هدف ملحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي هذا الموسم في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز ؟؟؟ بينما بقي رصيد الباطن من دون أي نقطة بالمركز العاشر مؤقتًا.

وتمكّن جوليو تفاريس من وضع أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة الـ29 مستغلاً تمريرة طولية من إسماعيل عمر، وضعته خلف المدافعين في مواجهة المرمى؛ ليطلق قذيفة صاروخية، أخطأ الحارس مزيد آل فريح في التعامل معها بالشكل المطلوب؛ لتتابع طريقها ناحية الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

ودخل الباطن الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، وضغط بشكل كبير على مرمى الفيصلي؛ ونجح في تعديل النتيجة بعد مرور دقيقة فقط على الانطلاقة عن طريق حسن شراحيلي بهدف رائع من مقصية خلفية، فاجأت الحارس مصطفى ملائكة قبل أن تستقر في شباكه. لكن محمد الصعيري أبى إلا أن يضع فريقه الفيصلي في المقدمة مجددًا بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ75بعد متابعته عرضية الألماني ألكسندر ميركل؛ ليضعها برأسه جميلة داخل الشباك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,174
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,635

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة