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خرق جديد للاتفاق النووي.. إيران تزيد قدراتها في تخصيب اليورانيوم

أبلغت "الطاقة الذرية" اعتزامها تركيب 174 جهاز طرد مركزي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أن إيران أبلغتها باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر تو إم"، في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، الأمر الذي من شأنه أن يعمق انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبينت الوكالة أن إيران تخطط لتركيب مجموعتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر تو إم" في محطة إثراء الوقود لتخصيب حتى 5 في المئة من اليورانيوم -235، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت "الطاقة الذرية" في تقرير للدول الأعضاء، أن هذا سيرفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر تو إم"، سواء المخطط لها أو التي يجري تركيبها أو تشغيلها في محطة إثراء الوقود إلى ستة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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خرق جديد للاتفاق النووي.. إيران تزيد قدراتها في تخصيب اليورانيوم
سبق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أن إيران أبلغتها باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر تو إم"، في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، الأمر الذي من شأنه أن يعمق انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبينت الوكالة أن إيران تخطط لتركيب مجموعتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر تو إم" في محطة إثراء الوقود لتخصيب حتى 5 في المئة من اليورانيوم -235، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت "الطاقة الذرية" في تقرير للدول الأعضاء، أن هذا سيرفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر تو إم"، سواء المخطط لها أو التي يجري تركيبها أو تشغيلها في محطة إثراء الوقود إلى ستة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:50 PM

خرق جديد للاتفاق النووي.. إيران تزيد قدراتها في تخصيب اليورانيوم

أبلغت "الطاقة الذرية" اعتزامها تركيب 174 جهاز طرد مركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أن إيران أبلغتها باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر تو إم"، في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، الأمر الذي من شأنه أن يعمق انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبينت الوكالة أن إيران تخطط لتركيب مجموعتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر تو إم" في محطة إثراء الوقود لتخصيب حتى 5 في المئة من اليورانيوم -235، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت "الطاقة الذرية" في تقرير للدول الأعضاء، أن هذا سيرفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر تو إم"، سواء المخطط لها أو التي يجري تركيبها أو تشغيلها في محطة إثراء الوقود إلى ستة.

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