النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريمة اليحيا: جنسيات تستحوذ على مهن محددة ولابد من زيادة التوطين بقطاع التمريض

قالت لـ"سبق": لابد من دراسة "الانكشاف المهني"

أكدت عضو الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، أن حثها اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية لزيادة فرص التوطين جاء بسبب ضعف إحلال الأيادي الوطنية في الشريان الاقتصادي السعودي، كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية، وهي التحديات التي اعترف بها الصندوق، مع وجود جنسيات معينة تستحوذ على مهن محددة.

وقالت لـ"سبق": "جهود الصندوق لدعم تخصص التمريض متواضعة، ونادت بإيجاد حلول ودراسات موسّعة للانكشاف المهني لسوق العمل".

وأضافت: "هذه المداخلة كانت ملاحظتي على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام ١٤٤٠/١٤٤١ والذي نوقش اليوم في جلسة مجلس الشورى، فالتقرير يشير إلى إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين ونسبته جداً منخفضة من العدد الكلي للقوى العاملة غير السعودية".

وتابعت: "والصندوق أوضح أنها من التحديات التي يواجهونها ولكن الحلول المقترحة غير كافية، وأعتقد أنه لابد من إجراء دراسات موسعة عن الانكشاف المهني في سوق العمل، فهذا من الأمور التي يجب التركيز عليها ولم أجدها بالتقرير في قسم الدراسات والاستشارات".

واختتمت حديثها بالقول: "رؤية المملكة ٢٠٣٠ واضحة، وأعتقد الجميع يحاول تطبيقها ولكن للأسف التقرير يوضح أن ما زال هناك تحديات."

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ريمة اليحيا: جنسيات تستحوذ على مهن محددة ولابد من زيادة التوطين بقطاع التمريض
سبق

أكدت عضو الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، أن حثها اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية لزيادة فرص التوطين جاء بسبب ضعف إحلال الأيادي الوطنية في الشريان الاقتصادي السعودي، كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية، وهي التحديات التي اعترف بها الصندوق، مع وجود جنسيات معينة تستحوذ على مهن محددة.

وقالت لـ"سبق": "جهود الصندوق لدعم تخصص التمريض متواضعة، ونادت بإيجاد حلول ودراسات موسّعة للانكشاف المهني لسوق العمل".

وأضافت: "هذه المداخلة كانت ملاحظتي على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام ١٤٤٠/١٤٤١ والذي نوقش اليوم في جلسة مجلس الشورى، فالتقرير يشير إلى إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين ونسبته جداً منخفضة من العدد الكلي للقوى العاملة غير السعودية".

وتابعت: "والصندوق أوضح أنها من التحديات التي يواجهونها ولكن الحلول المقترحة غير كافية، وأعتقد أنه لابد من إجراء دراسات موسعة عن الانكشاف المهني في سوق العمل، فهذا من الأمور التي يجب التركيز عليها ولم أجدها بالتقرير في قسم الدراسات والاستشارات".

واختتمت حديثها بالقول: "رؤية المملكة ٢٠٣٠ واضحة، وأعتقد الجميع يحاول تطبيقها ولكن للأسف التقرير يوضح أن ما زال هناك تحديات."

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

ريمة اليحيا: جنسيات تستحوذ على مهن محددة ولابد من زيادة التوطين بقطاع التمريض

قالت لـ"سبق": لابد من دراسة "الانكشاف المهني"

A A A
بدر العتيبي - الرياض
8
5,652

أكدت عضو الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، أن حثها اليوم صندوق تنمية الموارد البشرية لزيادة فرص التوطين جاء بسبب ضعف إحلال الأيادي الوطنية في الشريان الاقتصادي السعودي، كأحد أهم مرتكزات رؤية السعودية، وهي التحديات التي اعترف بها الصندوق، مع وجود جنسيات معينة تستحوذ على مهن محددة.

وقالت لـ"سبق": "جهود الصندوق لدعم تخصص التمريض متواضعة، ونادت بإيجاد حلول ودراسات موسّعة للانكشاف المهني لسوق العمل".

وأضافت: "هذه المداخلة كانت ملاحظتي على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام ١٤٤٠/١٤٤١ والذي نوقش اليوم في جلسة مجلس الشورى، فالتقرير يشير إلى إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين ونسبته جداً منخفضة من العدد الكلي للقوى العاملة غير السعودية".

وتابعت: "والصندوق أوضح أنها من التحديات التي يواجهونها ولكن الحلول المقترحة غير كافية، وأعتقد أنه لابد من إجراء دراسات موسعة عن الانكشاف المهني في سوق العمل، فهذا من الأمور التي يجب التركيز عليها ولم أجدها بالتقرير في قسم الدراسات والاستشارات".

واختتمت حديثها بالقول: "رؤية المملكة ٢٠٣٠ واضحة، وأعتقد الجميع يحاول تطبيقها ولكن للأسف التقرير يوضح أن ما زال هناك تحديات."

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,588
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة