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بايدن: عهدي لن يكون "ولاية ثالثة لأوباما".. نحن أمام عالم مختلف

قال: ترامب غيّر المشهد والوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها"

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ إن ولايته الرئاسية لن تكون بمنزلة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائباً له.

وقال بايدن؛ في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية، إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة.. لأننا أمام عالم مختلف تماماً عمّا كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف، أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولاً" خلال فترة رئاسة ترامب.

ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسمياً بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن: عهدي لن يكون "ولاية ثالثة لأوباما".. نحن أمام عالم مختلف
سبق

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ إن ولايته الرئاسية لن تكون بمنزلة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائباً له.

وقال بايدن؛ في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية، إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة.. لأننا أمام عالم مختلف تماماً عمّا كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف، أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولاً" خلال فترة رئاسة ترامب.

ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسمياً بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:46 AM

بايدن: عهدي لن يكون "ولاية ثالثة لأوباما".. نحن أمام عالم مختلف

قال: ترامب غيّر المشهد والوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ إن ولايته الرئاسية لن تكون بمنزلة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائباً له.

وقال بايدن؛ في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية، إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة.. لأننا أمام عالم مختلف تماماً عمّا كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف، أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولاً" خلال فترة رئاسة ترامب.

ووفق "روسيا اليوم" يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسمياً بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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