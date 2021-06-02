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من يناير الى مايو.. "صحة بيشة" تنفذ أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية للمرضى

من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات

نفّذت "صحة بيشة" 7017 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، و86 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021م، استفاد منها 886 مريضاً.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وأوضحت صحة بيشة أن تقديم الخدمات يشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، وكذلك متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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من يناير الى مايو.. "صحة بيشة" تنفذ أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية للمرضى
سبق

نفّذت "صحة بيشة" 7017 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، و86 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021م، استفاد منها 886 مريضاً.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وأوضحت صحة بيشة أن تقديم الخدمات يشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، وكذلك متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:49 PM

من يناير الى مايو.. "صحة بيشة" تنفذ أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية للمرضى

من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نفّذت "صحة بيشة" 7017 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، و86 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021م، استفاد منها 886 مريضاً.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وأوضحت صحة بيشة أن تقديم الخدمات يشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، وكذلك متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

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