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العراقيون يرحبون بالمنتخب السعودي في وسم "دارك يا الأخضر"

اتحاد القدم العراقي يتيح نقل المباراة بالمجان للقنوات الرياضية

أطلق عراقيون وسمًا ترحيبيًّا بالمنتخب السعودي الذي سيحل ضيفًا على العراق على ملعب البصرة الدولي؛ وذلك في إطار خطوة لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وأطلق شاب عراقي وسم "دارك يا الأخضر" في مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بقدوم المنتخب السعودي الأول إلى الملاعب العراقية منذ اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الشعب في العاصمة بغداد خلال إبريل 1979.

ويأمل العراق بأن تشكل هذه المباراة دفعًا لمسعاه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سبيل رفع كامل للحظر المفروض على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

وكان الاتحاد الدولي قد فرض هذا الحظر منذ أعوام طويلة، لكنه في العام الماضي أمر بتخفيف الحظر، والسماح للعراق باستضافة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدينتَيْ كربلاء والبصرة جنوبًا، وأربيل.

من جانبه، أصدر الاتحاد العراقي بيانًا، قال فيه: "اعتزازًا بالأخوَّة العربية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وسعيًا منا لإيصال الفائدة المرتجاة من إقامتها، واحتفاء بتأهل المنتخب العربي السعودي لنهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم منح حقوق بث مباراة المنتخبَين العراقي والسعودي التي ستجرى اليوم الأربعاء على ملعب البصرة الدولي مجانًا لكل القنوات المحلية والعربية والأجنبية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العراقيون يرحبون بالمنتخب السعودي في وسم "دارك يا الأخضر"
سبق

أطلق عراقيون وسمًا ترحيبيًّا بالمنتخب السعودي الذي سيحل ضيفًا على العراق على ملعب البصرة الدولي؛ وذلك في إطار خطوة لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وأطلق شاب عراقي وسم "دارك يا الأخضر" في مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بقدوم المنتخب السعودي الأول إلى الملاعب العراقية منذ اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الشعب في العاصمة بغداد خلال إبريل 1979.

ويأمل العراق بأن تشكل هذه المباراة دفعًا لمسعاه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سبيل رفع كامل للحظر المفروض على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

وكان الاتحاد الدولي قد فرض هذا الحظر منذ أعوام طويلة، لكنه في العام الماضي أمر بتخفيف الحظر، والسماح للعراق باستضافة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدينتَيْ كربلاء والبصرة جنوبًا، وأربيل.

من جانبه، أصدر الاتحاد العراقي بيانًا، قال فيه: "اعتزازًا بالأخوَّة العربية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وسعيًا منا لإيصال الفائدة المرتجاة من إقامتها، واحتفاء بتأهل المنتخب العربي السعودي لنهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم منح حقوق بث مباراة المنتخبَين العراقي والسعودي التي ستجرى اليوم الأربعاء على ملعب البصرة الدولي مجانًا لكل القنوات المحلية والعربية والأجنبية".

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:43 AM

العراقيون يرحبون بالمنتخب السعودي في وسم "دارك يا الأخضر"

اتحاد القدم العراقي يتيح نقل المباراة بالمجان للقنوات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق عراقيون وسمًا ترحيبيًّا بالمنتخب السعودي الذي سيحل ضيفًا على العراق على ملعب البصرة الدولي؛ وذلك في إطار خطوة لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وأطلق شاب عراقي وسم "دارك يا الأخضر" في مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بقدوم المنتخب السعودي الأول إلى الملاعب العراقية منذ اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الشعب في العاصمة بغداد خلال إبريل 1979.

ويأمل العراق بأن تشكل هذه المباراة دفعًا لمسعاه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سبيل رفع كامل للحظر المفروض على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

وكان الاتحاد الدولي قد فرض هذا الحظر منذ أعوام طويلة، لكنه في العام الماضي أمر بتخفيف الحظر، والسماح للعراق باستضافة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدينتَيْ كربلاء والبصرة جنوبًا، وأربيل.

من جانبه، أصدر الاتحاد العراقي بيانًا، قال فيه: "اعتزازًا بالأخوَّة العربية مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وسعيًا منا لإيصال الفائدة المرتجاة من إقامتها، واحتفاء بتأهل المنتخب العربي السعودي لنهائيات كأس العالم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم منح حقوق بث مباراة المنتخبَين العراقي والسعودي التي ستجرى اليوم الأربعاء على ملعب البصرة الدولي مجانًا لكل القنوات المحلية والعربية والأجنبية".

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