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أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 282 مليوناً والضحايا أكثر من 5.4 مليون وفاة

الولايات المتحدة تصدّرت القائمة والبرازيل في المرتبة الثانية تليها الهند ثم روسيا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو أكثر من 282 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 820.708 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 480.290 وإجمالي إصابات 34.799.691.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ 299.983 وإجمالي إصابات10.258.052.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

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أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 282 مليوناً والضحايا أكثر من 5.4 مليون وفاة
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو أكثر من 282 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 820.708 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 480.290 وإجمالي إصابات 34.799.691.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ 299.983 وإجمالي إصابات10.258.052.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:30 AM

أحدث إحصاءات كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 282 مليوناً والضحايا أكثر من 5.4 مليون وفاة

الولايات المتحدة تصدّرت القائمة والبرازيل في المرتبة الثانية تليها الهند ثم روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو أكثر من 282 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 820.708 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 480.290 وإجمالي إصابات 34.799.691.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ 299.983 وإجمالي إصابات10.258.052.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.

وسادساً البيرو بإجمالي وفيات 202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

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