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فيديو .. مواطنة طلبت تصريح سفر بالسيارة ففُوجئت بطائرة خاصة

نقلت ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة من المدينة المنوّرة إلى الرياض

فُوجئت مواطنة سعودية من المدينة المنوّرة بطائرة طبية خاصة لنقل ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض، في الوقت الذي كانت تطلب فيه تصريح سفر بالسيارة.

وكشفت المواطنة شيماء عبدالمتين؛ من خلال برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أنها طلبت تصريح سفر من المدينة المنوّرة إلى الرياض عن طريق السيارة لمراجعة طبية تخص ابنتها ميس؛ مشيرة إلى أنها فُوجئت بأنه تم توفير طائرة إخلاء طبي لنقلها وابنتها إلى الرياض.

وتابعت، أن وزارة الصحة وفّرت لها -على وجه السرعة- سيارة إسعاف لنقلها من منزلها إلى موقع طائرة الإخلاء الطبي حيث وفرت الاحتياجات كافة من رعاية صحية، إضافة إلى الوجبات.

وقال شقيق المواطنة زياد عبدالمتين؛ إنه تم توفير كذلك مسكن لشقيقته في الرياض إلى حين انتهاء فترة علاج الطفلة ميس؛ التي ستمتد إلى 6 أسابيع دون أن يكلفهم ذلك ريالاً واحداً.

المدينة المنورة طائرة طبية مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. مواطنة طلبت تصريح سفر بالسيارة ففُوجئت بطائرة خاصة
سبق

فُوجئت مواطنة سعودية من المدينة المنوّرة بطائرة طبية خاصة لنقل ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض، في الوقت الذي كانت تطلب فيه تصريح سفر بالسيارة.

وكشفت المواطنة شيماء عبدالمتين؛ من خلال برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أنها طلبت تصريح سفر من المدينة المنوّرة إلى الرياض عن طريق السيارة لمراجعة طبية تخص ابنتها ميس؛ مشيرة إلى أنها فُوجئت بأنه تم توفير طائرة إخلاء طبي لنقلها وابنتها إلى الرياض.

وتابعت، أن وزارة الصحة وفّرت لها -على وجه السرعة- سيارة إسعاف لنقلها من منزلها إلى موقع طائرة الإخلاء الطبي حيث وفرت الاحتياجات كافة من رعاية صحية، إضافة إلى الوجبات.

وقال شقيق المواطنة زياد عبدالمتين؛ إنه تم توفير كذلك مسكن لشقيقته في الرياض إلى حين انتهاء فترة علاج الطفلة ميس؛ التي ستمتد إلى 6 أسابيع دون أن يكلفهم ذلك ريالاً واحداً.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:54 PM

فيديو .. مواطنة طلبت تصريح سفر بالسيارة ففُوجئت بطائرة خاصة

نقلت ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة من المدينة المنوّرة إلى الرياض

A A A
خالد علي - الرياض
13
11,038

فُوجئت مواطنة سعودية من المدينة المنوّرة بطائرة طبية خاصة لنقل ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض، في الوقت الذي كانت تطلب فيه تصريح سفر بالسيارة.

وكشفت المواطنة شيماء عبدالمتين؛ من خلال برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أنها طلبت تصريح سفر من المدينة المنوّرة إلى الرياض عن طريق السيارة لمراجعة طبية تخص ابنتها ميس؛ مشيرة إلى أنها فُوجئت بأنه تم توفير طائرة إخلاء طبي لنقلها وابنتها إلى الرياض.

وتابعت، أن وزارة الصحة وفّرت لها -على وجه السرعة- سيارة إسعاف لنقلها من منزلها إلى موقع طائرة الإخلاء الطبي حيث وفرت الاحتياجات كافة من رعاية صحية، إضافة إلى الوجبات.

وقال شقيق المواطنة زياد عبدالمتين؛ إنه تم توفير كذلك مسكن لشقيقته في الرياض إلى حين انتهاء فترة علاج الطفلة ميس؛ التي ستمتد إلى 6 أسابيع دون أن يكلفهم ذلك ريالاً واحداً.

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