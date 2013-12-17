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قميص "تاليسكا" يحرمه من اللعب أمام الحزم

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "تاليسكا" عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات التي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم الخميس، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.

ومنح الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر، اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء، بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتلقى تاليسكا البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، فيما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، ومُنح بطاقة صفراء أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.

الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قميص "تاليسكا" يحرمه من اللعب أمام الحزم
سبق

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "تاليسكا" عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات التي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم الخميس، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.

ومنح الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر، اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء، بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتلقى تاليسكا البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، فيما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، ومُنح بطاقة صفراء أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
07:38 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
12:23 AM

قميص "تاليسكا" يحرمه من اللعب أمام الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,269

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "تاليسكا" عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات التي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم الخميس، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.

ومنح الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر، اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء، بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتلقى تاليسكا البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، فيما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، ومُنح بطاقة صفراء أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.

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