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بشعار "نعود بحذر".. "جامعية صامطة" تستقبل طالبات الشق العملي

"سهلي": خفض الطاقة الاستيعابية بالمعامل بنسبة 50٪

استقبلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة طالبات الشق العملي لقسمي الفيزياء والكيمياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء الحضور لمقر الكلية تحت شعار "نعود بحذر".

يأتى ذلك ضمن الاستعدادات التامة بوضع خطط وآليات تحفظ سلامة وصحة الطالبات أثناء حضور المواد العملية، حيث جهزت جميع المعامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بإشراف محضرات المختبر للأقسام العلمية.

وأكدت عميدة الكلية بالإنابة طوشة محمد سهلي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بوضع ضوابط وآليات تسهم في سلامة منسوبات الكلية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات خفض الطاقة الاستيعابية داخل المعامل بنسبة 50٪ من المجموع الكلي للمتواجدات حرصاً على سلامة جميع الطالبات والمنسوبات.

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بشعار "نعود بحذر".. "جامعية صامطة" تستقبل طالبات الشق العملي
سبق

استقبلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة طالبات الشق العملي لقسمي الفيزياء والكيمياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء الحضور لمقر الكلية تحت شعار "نعود بحذر".

يأتى ذلك ضمن الاستعدادات التامة بوضع خطط وآليات تحفظ سلامة وصحة الطالبات أثناء حضور المواد العملية، حيث جهزت جميع المعامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بإشراف محضرات المختبر للأقسام العلمية.

وأكدت عميدة الكلية بالإنابة طوشة محمد سهلي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بوضع ضوابط وآليات تسهم في سلامة منسوبات الكلية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات خفض الطاقة الاستيعابية داخل المعامل بنسبة 50٪ من المجموع الكلي للمتواجدات حرصاً على سلامة جميع الطالبات والمنسوبات.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:56 PM

بشعار "نعود بحذر".. "جامعية صامطة" تستقبل طالبات الشق العملي

"سهلي": خفض الطاقة الاستيعابية بالمعامل بنسبة 50٪

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة طالبات الشق العملي لقسمي الفيزياء والكيمياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء الحضور لمقر الكلية تحت شعار "نعود بحذر".

يأتى ذلك ضمن الاستعدادات التامة بوضع خطط وآليات تحفظ سلامة وصحة الطالبات أثناء حضور المواد العملية، حيث جهزت جميع المعامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بإشراف محضرات المختبر للأقسام العلمية.

وأكدت عميدة الكلية بالإنابة طوشة محمد سهلي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بوضع ضوابط وآليات تسهم في سلامة منسوبات الكلية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات خفض الطاقة الاستيعابية داخل المعامل بنسبة 50٪ من المجموع الكلي للمتواجدات حرصاً على سلامة جميع الطالبات والمنسوبات.

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