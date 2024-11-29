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أطباء "العارضة" ينقذون حياة مصاب بنزيف وتهتك في القولون والأمعاء

من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح

ساهم أطباء الجراحة العامة بمستشفى العارضة العام في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة بالغة في البطن تسببت في نزيف داخلي وتهتك بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض قسم الطوارئ بمستشفى العارضة استقبل مريض يعاني من نزيف داخلي وتهتك في بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في البطن ، وبعد إجراء الكشف الطبي من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة ، تقرر على الفور ادخاله الى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة تم فيها إيقاف النزيف وإصلاح الأجزاء المتهتكة في القولون والامعاء وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكدت بأن المريض خضع للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي بعد إجراء العملية بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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أطباء "العارضة" ينقذون حياة مصاب بنزيف وتهتك في القولون والأمعاء
سبق

ساهم أطباء الجراحة العامة بمستشفى العارضة العام في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة بالغة في البطن تسببت في نزيف داخلي وتهتك بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض قسم الطوارئ بمستشفى العارضة استقبل مريض يعاني من نزيف داخلي وتهتك في بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في البطن ، وبعد إجراء الكشف الطبي من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة ، تقرر على الفور ادخاله الى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة تم فيها إيقاف النزيف وإصلاح الأجزاء المتهتكة في القولون والامعاء وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكدت بأن المريض خضع للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي بعد إجراء العملية بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:43 AM

أطباء "العارضة" ينقذون حياة مصاب بنزيف وتهتك في القولون والأمعاء

من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح

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قاسم الخبراني - جازان
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ساهم أطباء الجراحة العامة بمستشفى العارضة العام في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة بالغة في البطن تسببت في نزيف داخلي وتهتك بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض قسم الطوارئ بمستشفى العارضة استقبل مريض يعاني من نزيف داخلي وتهتك في بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في البطن ، وبعد إجراء الكشف الطبي من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة ، تقرر على الفور ادخاله الى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة تم فيها إيقاف النزيف وإصلاح الأجزاء المتهتكة في القولون والامعاء وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكدت بأن المريض خضع للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي بعد إجراء العملية بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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