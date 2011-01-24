النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عملية الـ 5 كيلو الخطرة.. استئصال "ورم ضخم من مبيض خمسينية" بمكة

أجراها فريق طبي بـ"الولادة والأطفال" بعد تخدير عام ونصفي فوق الجافية

نجح فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، في استئصال ورم ضخم من مبيض سيدة خمسينية؛ حيث تعدّى وزن الورم 5 كيلو جرامات.

وتفصيلاً؛ تتمثل خطورة العملية بجانب ضخامة الورم، أن المريضة أُجريت لها 6 عمليات سابقة في منطقة البطن، إضافة إلى سمنتها المفرطة ومعاناتها من عدة أمراض متعدّدة؛ حيث تمكّن فريق التخدير من استخدام التخدير النصفي فوق الجافية مع التخدير العام.

وقدم استشاري النساء والتوليد ورئيس الطاقم المعالج الدكتور محمود أبو العزم؛ شكره للطاقم الطبي والمتعاونين على كفاءتهم المهنية وجهودهم في اكتمال العملية واستئصال الرحم وشحوم البطن؛ حيث تماثلت المريضة بالشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة، ولله الحمد.

من جانبه، أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور عطية بن صالح الزهراني؛ مدى خطورة العملية وكفاءة الكادر الطبي الموجود بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الذي بذل جهوداً كبيرة في إنجاح العملية وإنهاء العمليات المؤجّلة بسبب جائحة كورونا.

وأكّد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الإمكانات والخدمات الصحية المتميزة لتحقيق تطلعات وزارة الصحة للوصول إلى معدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عملية الـ 5 كيلو الخطرة.. استئصال "ورم ضخم من مبيض خمسينية" بمكة
سبق

نجح فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، في استئصال ورم ضخم من مبيض سيدة خمسينية؛ حيث تعدّى وزن الورم 5 كيلو جرامات.

وتفصيلاً؛ تتمثل خطورة العملية بجانب ضخامة الورم، أن المريضة أُجريت لها 6 عمليات سابقة في منطقة البطن، إضافة إلى سمنتها المفرطة ومعاناتها من عدة أمراض متعدّدة؛ حيث تمكّن فريق التخدير من استخدام التخدير النصفي فوق الجافية مع التخدير العام.

وقدم استشاري النساء والتوليد ورئيس الطاقم المعالج الدكتور محمود أبو العزم؛ شكره للطاقم الطبي والمتعاونين على كفاءتهم المهنية وجهودهم في اكتمال العملية واستئصال الرحم وشحوم البطن؛ حيث تماثلت المريضة بالشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة، ولله الحمد.

من جانبه، أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور عطية بن صالح الزهراني؛ مدى خطورة العملية وكفاءة الكادر الطبي الموجود بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الذي بذل جهوداً كبيرة في إنجاح العملية وإنهاء العمليات المؤجّلة بسبب جائحة كورونا.

وأكّد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الإمكانات والخدمات الصحية المتميزة لتحقيق تطلعات وزارة الصحة للوصول إلى معدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
09:33 AM

عملية الـ 5 كيلو الخطرة.. استئصال "ورم ضخم من مبيض خمسينية" بمكة

أجراها فريق طبي بـ"الولادة والأطفال" بعد تخدير عام ونصفي فوق الجافية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
469

نجح فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، في استئصال ورم ضخم من مبيض سيدة خمسينية؛ حيث تعدّى وزن الورم 5 كيلو جرامات.

وتفصيلاً؛ تتمثل خطورة العملية بجانب ضخامة الورم، أن المريضة أُجريت لها 6 عمليات سابقة في منطقة البطن، إضافة إلى سمنتها المفرطة ومعاناتها من عدة أمراض متعدّدة؛ حيث تمكّن فريق التخدير من استخدام التخدير النصفي فوق الجافية مع التخدير العام.

وقدم استشاري النساء والتوليد ورئيس الطاقم المعالج الدكتور محمود أبو العزم؛ شكره للطاقم الطبي والمتعاونين على كفاءتهم المهنية وجهودهم في اكتمال العملية واستئصال الرحم وشحوم البطن؛ حيث تماثلت المريضة بالشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة، ولله الحمد.

من جانبه، أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور عطية بن صالح الزهراني؛ مدى خطورة العملية وكفاءة الكادر الطبي الموجود بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الذي بذل جهوداً كبيرة في إنجاح العملية وإنهاء العمليات المؤجّلة بسبب جائحة كورونا.

وأكّد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الإمكانات والخدمات الصحية المتميزة لتحقيق تطلعات وزارة الصحة للوصول إلى معدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,940

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة