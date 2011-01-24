عملية الـ 5 كيلو الخطرة.. استئصال "ورم ضخم من مبيض خمسينية" بمكة

أجراها فريق طبي بـ"الولادة والأطفال" بعد تخدير عام ونصفي فوق الجافية

نجح فريق أطباء النساء والتوليد بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة، في استئصال ورم ضخم من مبيض سيدة خمسينية؛ حيث تعدّى وزن الورم 5 كيلو جرامات.

وتفصيلاً؛ تتمثل خطورة العملية بجانب ضخامة الورم، أن المريضة أُجريت لها 6 عمليات سابقة في منطقة البطن، إضافة إلى سمنتها المفرطة ومعاناتها من عدة أمراض متعدّدة؛ حيث تمكّن فريق التخدير من استخدام التخدير النصفي فوق الجافية مع التخدير العام.

وقدم استشاري النساء والتوليد ورئيس الطاقم المعالج الدكتور محمود أبو العزم؛ شكره للطاقم الطبي والمتعاونين على كفاءتهم المهنية وجهودهم في اكتمال العملية واستئصال الرحم وشحوم البطن؛ حيث تماثلت المريضة بالشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة، ولله الحمد.

من جانبه، أوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور عطية بن صالح الزهراني؛ مدى خطورة العملية وكفاءة الكادر الطبي الموجود بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الذي بذل جهوداً كبيرة في إنجاح العملية وإنهاء العمليات المؤجّلة بسبب جائحة كورونا.

وأكّد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الإمكانات والخدمات الصحية المتميزة لتحقيق تطلعات وزارة الصحة للوصول إلى معدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين.