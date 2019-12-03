أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض
ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-12-03
ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:25 PM
أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض
ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.
وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.