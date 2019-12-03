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أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض

ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
سبق

ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:25 PM

أعضاء #مجلس_الوزراء يقدمون التعازي للملك في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

يصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة #مجلس_الوزراء، حيث قدم أعضاء المجلس صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو #ولي_العهد، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن أمس وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وتقرر أن تكون الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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