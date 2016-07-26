"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه

يتضمن 5 مسارات.. ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء للعملية التعليمية

تنطلق بعد غد الثلاثاء برامج التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث "بنين"، وتستهدف البرامج شاغلي الوظائف التعليمية ضمن مسارات عدة خلال الفترة من 17/ 12/ 1442هـ إلى 18/ 1/ 1443هـ.

وتفصيلًا: أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على أهمية التدريب وأثره الإيجابي على تطوير رأس المال المعرفي؛ ما يسهم في تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية نحو الأفضل.

وأعرب "العُمري" عن شكره وتقديره لوزارة التعليم وللمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، نظير ما يجده شاغلو الوظائف التعليمية من اهتمام كبير بتطوير أدائهم لضمان أعلى مؤشرات الأداء من خلال برامج التدريب الصيفي واستثمار الإجازات بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء للعملية التعليمية وينعكس على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وهم محور العملية التعليمية بكافة عناصرها.

ومن جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" أمين غليلة، أن التدريب الصيفي يتضمّن خمسة مسارات للتدريب هي: التثقيف المهني، التربية البدنية، القيادة التربوية، المناهج وطرق التدريس، والصحة النفسية والاجتماعية.

ولفت "غليلة" إلى عدة ضوابط وشروط للتسجيل ليتمكّن المتدرب من الحصول على شهادة إتمام البرنامج التدريبي الذي يلتحق به؛ وهي: أن يكون البرنامج الذي يتقدّم له المرشح متوافقًا مع تخصصه ومهام عمله، وأن يلتزم المتدرب بحضور كامل ساعات التدريب، وأن لا تزيد عدد البرامج التي يلتحق بها على برنامج واحد في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن رابط الدخول إلى قاعات التدريب سيرسل إلى إيميل المتدرب المسجل في الرابط المعلن.