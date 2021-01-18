النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

مليارا ريال لتمويل مشاريع سكنية جديدة بالرياض وجدة توفر 15 ألف وحدة

عبر توقيع اتفاقيتين بين الوطنية للإسكان ومصرف الراجحي

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان اليوم اتفاقيتين مع مصرف الراجحي لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال، ولتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ومن جانب المصرف الرئيس التنفيذي وليد المقبل، إذ تأتي الاتفاقيتان ضمن جهود الشركة لتطوير المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وتكاملها عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة بهدف ضخ وحدات عقارية مبتكرة ومميّزة، ولتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية عبر تطبيق وموقع "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية ميسّرة تمكّنهم من تملك المسكن المناسب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن الاتفاقيتين تأتي ضمن دور الشركة لضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تراعي تكامل أعمال البُنية التحتية وتنوّع الوحدات السكنية ذات المواصفات والتصاميم العصرية والمساحات والأسعار المختلفة لتلبية رغبات الأسر السعودية.

وقال البطي: "تدعم اتفاقية التمويل -البالغة قيمتها ملياري ريال- خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص"، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجهات التمويلية في منظومة التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الشركة -من خلال الاتفاقية الأولى- ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتوفّر 14,800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين على تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات، كما يأتي دور الشركة ضمن سياسة دعم العرض -ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيدٍ من المشاريع السكنية المدعومة بالبُنية التحتية ذات التطوير الشامل والجودة العالية والسعر المناسب.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مليارا ريال لتمويل مشاريع سكنية جديدة بالرياض وجدة توفر 15 ألف وحدة
سبق

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان اليوم اتفاقيتين مع مصرف الراجحي لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال، ولتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ومن جانب المصرف الرئيس التنفيذي وليد المقبل، إذ تأتي الاتفاقيتان ضمن جهود الشركة لتطوير المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وتكاملها عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة بهدف ضخ وحدات عقارية مبتكرة ومميّزة، ولتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية عبر تطبيق وموقع "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية ميسّرة تمكّنهم من تملك المسكن المناسب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن الاتفاقيتين تأتي ضمن دور الشركة لضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تراعي تكامل أعمال البُنية التحتية وتنوّع الوحدات السكنية ذات المواصفات والتصاميم العصرية والمساحات والأسعار المختلفة لتلبية رغبات الأسر السعودية.

وقال البطي: "تدعم اتفاقية التمويل -البالغة قيمتها ملياري ريال- خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص"، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجهات التمويلية في منظومة التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الشركة -من خلال الاتفاقية الأولى- ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتوفّر 14,800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين على تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات، كما يأتي دور الشركة ضمن سياسة دعم العرض -ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيدٍ من المشاريع السكنية المدعومة بالبُنية التحتية ذات التطوير الشامل والجودة العالية والسعر المناسب.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:27 PM

مليارا ريال لتمويل مشاريع سكنية جديدة بالرياض وجدة توفر 15 ألف وحدة

عبر توقيع اتفاقيتين بين الوطنية للإسكان ومصرف الراجحي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,036

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان اليوم اتفاقيتين مع مصرف الراجحي لتمويل تطوير مشاريع سكنية جديدة في الرياض وجدة توفّر نحو 15 ألف وحدة سكنية بقيمة ملياري ريال، ولتفعيل آلية التمويل الإلكتروني لمستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك في مركز سكني الشامل بالرياض، بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ومثّل الشركة الوطنية للإسكان في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ومن جانب المصرف الرئيس التنفيذي وليد المقبل، إذ تأتي الاتفاقيتان ضمن جهود الشركة لتطوير المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وتكاملها عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة بهدف ضخ وحدات عقارية مبتكرة ومميّزة، ولتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية عبر تطبيق وموقع "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية ميسّرة تمكّنهم من تملك المسكن المناسب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن الاتفاقيتين تأتي ضمن دور الشركة لضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تراعي تكامل أعمال البُنية التحتية وتنوّع الوحدات السكنية ذات المواصفات والتصاميم العصرية والمساحات والأسعار المختلفة لتلبية رغبات الأسر السعودية.

وقال البطي: "تدعم اتفاقية التمويل -البالغة قيمتها ملياري ريال- خطط الشركة التوسعية لزيادة المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص"، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجهات التمويلية في منظومة التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الشركة -من خلال الاتفاقية الأولى- ستعمل على تطوير مشاريع تقع على مساحة تتجاوز 10 ملايين م2 وتوفّر 14,800 وحدة سكنية متنوعة، بينها 3200 وحدة سكنية في الرياض، و11,600 وحدة سكنية في محافظة جدة، امتداداً للمشاريع المتنوعة التي تطرحها الشركة.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين على تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة المرافق والخدمات، كما يأتي دور الشركة ضمن سياسة دعم العرض -ضمن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيدٍ من المشاريع السكنية المدعومة بالبُنية التحتية ذات التطوير الشامل والجودة العالية والسعر المناسب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة