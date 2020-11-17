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الأخضر الأولمبي  يتعادل  مع جنوب أفريقيا .. في المواجهة الودية الثانية

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المواجهة الودية الثانية والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء اللقاء في ختام معسكره الإعدادي للأخضر الأولمبي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا أهداف المباراة عند الدقيقة 56 وتمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأخضر في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي وحمد اليامي وعلي الحسن وناصر العمران وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي و حسين العيسى وسعد السلولي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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الأخضر الأولمبي  يتعادل  مع جنوب أفريقيا .. في المواجهة الودية الثانية
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المواجهة الودية الثانية والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء اللقاء في ختام معسكره الإعدادي للأخضر الأولمبي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا أهداف المباراة عند الدقيقة 56 وتمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأخضر في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي وحمد اليامي وعلي الحسن وناصر العمران وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي و حسين العيسى وسعد السلولي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:30 PM

الأخضر الأولمبي  يتعادل  مع جنوب أفريقيا .. في المواجهة الودية الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدف لمثله في المواجهة الودية الثانية والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء اللقاء في ختام معسكره الإعدادي للأخضر الأولمبي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا أهداف المباراة عند الدقيقة 56 وتمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من تعديل النتيجة للأخضر في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

ودخل المدير الفني للمنتخب الأولمبي الكابتن سعد الشهري اللقاء بقائمة مؤلفة من أمين البخاري في حراسة المرمى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي وحمد اليامي وعلي الحسن وناصر العمران وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي و حسين العيسى وسعد السلولي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

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