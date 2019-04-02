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مواطن يعتدي بـ "الفأس" على موظف ببلدية القوز

ألقي القبض عليه وبانتظار إحالته للنيابة العامة

أُصيب موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، بجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ "فأس" أثناء إزالة تعديات.

وقال رئيس بلدية القوز المهندس عبد الله الزبيدي لـ "سبق" إنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ "فأس"، حيث تم نقله للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى.

وأكد "الزبيدي" أن الأمن تمكن من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يعتدي بـ "الفأس" على موظف ببلدية القوز
سبق

أُصيب موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، بجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ "فأس" أثناء إزالة تعديات.

وقال رئيس بلدية القوز المهندس عبد الله الزبيدي لـ "سبق" إنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ "فأس"، حيث تم نقله للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى.

وأكد "الزبيدي" أن الأمن تمكن من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
08:27 PM

مواطن يعتدي بـ "الفأس" على موظف ببلدية القوز

ألقي القبض عليه وبانتظار إحالته للنيابة العامة

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
12
20,955

أُصيب موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، بجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ "فأس" أثناء إزالة تعديات.

وقال رئيس بلدية القوز المهندس عبد الله الزبيدي لـ "سبق" إنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ "فأس"، حيث تم نقله للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى.

وأكد "الزبيدي" أن الأمن تمكن من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.

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