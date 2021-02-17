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ألمانيا قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاق النووي

"ميركل" طالبت "روحاني" بمواقف تبني الثقة

ذكر متحدث ألماني اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس الإيراني حسن روحاني بقلقها بشأن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث أن "ميركل" طالبت "روحاني" بإرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة من أجل زيادة فرص الحل الدبلوماسي.

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ألمانيا قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاق النووي
سبق

ذكر متحدث ألماني اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس الإيراني حسن روحاني بقلقها بشأن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث أن "ميركل" طالبت "روحاني" بإرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة من أجل زيادة فرص الحل الدبلوماسي.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
08:59 PM

ألمانيا قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاق النووي

"ميركل" طالبت "روحاني" بمواقف تبني الثقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر متحدث ألماني اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أبلغت الرئيس الإيراني حسن روحاني بقلقها بشأن عدم التزام إيران بالاتفاق النووي.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث أن "ميركل" طالبت "روحاني" بإرسال رسائل إيجابية لبناء الثقة من أجل زيادة فرص الحل الدبلوماسي.

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