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لأول مرة بسوق عكاظ.. فارسات يشاركن في عروض الفرسان

من مختلف الدول.. وقدمن عروضاً نالت استحسان الحضور

شهدت يوم أمس الجمعة عروض "فرسان عكاظ " بسوق عكاظ بمحافظة الطائف مشاركة عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في سوق عكاظ إلى جانب الفرسان وسط إقبال من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض.

وفي التفاصيل، أقيم ولأول مرة مشاركة الفارسات واللاتي قدمن عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

وأقيمت عروض "فرسان عكاظ " على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارساً وفارسة، بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ التي يتضمن مشاركة كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية، داخل مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي.

سعود الدعجاني جدة متعب البقمي الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لأول مرة بسوق عكاظ.. فارسات يشاركن في عروض الفرسان
سبق

شهدت يوم أمس الجمعة عروض "فرسان عكاظ " بسوق عكاظ بمحافظة الطائف مشاركة عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في سوق عكاظ إلى جانب الفرسان وسط إقبال من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض.

وفي التفاصيل، أقيم ولأول مرة مشاركة الفارسات واللاتي قدمن عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

وأقيمت عروض "فرسان عكاظ " على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارساً وفارسة، بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ التي يتضمن مشاركة كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية، داخل مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
02:11 AM

لأول مرة بسوق عكاظ.. فارسات يشاركن في عروض الفرسان

من مختلف الدول.. وقدمن عروضاً نالت استحسان الحضور

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مجموعة من المحررين - الطائف
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5,131

شهدت يوم أمس الجمعة عروض "فرسان عكاظ " بسوق عكاظ بمحافظة الطائف مشاركة عدد من الفارسات السعوديات ولأول مرة في سوق عكاظ إلى جانب الفرسان وسط إقبال من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض.

وفي التفاصيل، أقيم ولأول مرة مشاركة الفارسات واللاتي قدمن عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

وأقيمت عروض "فرسان عكاظ " على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة ثلاثين فارساً وفارسة، بمختلف الدول المشاركة بسوق عكاظ التي يتضمن مشاركة كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية، داخل مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي.

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