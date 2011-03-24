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"المعلمي": خسائر ميليشيا الحوثي الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل

قال إن هناك تطابقًا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن

قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لقناة العربية أمس الاثنين إن خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل، معربًا عن أمله بأن يستمع الحوثيون لصوت الحكمة والعقل.

وفي التفاصيل، صرّح مندوب السعودية في الأمم المتحدة بأن المبادرة طُرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتًا إلى أن الموقف العربي والدولي مهم جدًّا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند إلى الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وأكد المعلمي أن هناك تطابقًا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحوثيين منظمة إرهابية، تتلقى دعمًا من إيران.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالمبادرة التي أطلقتها الاثنين السعودية للحل في اليمن، ودعت "جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي": خسائر ميليشيا الحوثي الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل
سبق

قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لقناة العربية أمس الاثنين إن خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل، معربًا عن أمله بأن يستمع الحوثيون لصوت الحكمة والعقل.

وفي التفاصيل، صرّح مندوب السعودية في الأمم المتحدة بأن المبادرة طُرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتًا إلى أن الموقف العربي والدولي مهم جدًّا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند إلى الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وأكد المعلمي أن هناك تطابقًا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحوثيين منظمة إرهابية، تتلقى دعمًا من إيران.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالمبادرة التي أطلقتها الاثنين السعودية للحل في اليمن، ودعت "جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:17 AM

"المعلمي": خسائر ميليشيا الحوثي الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل

قال إن هناك تطابقًا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لقناة العربية أمس الاثنين إن خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت العقل، معربًا عن أمله بأن يستمع الحوثيون لصوت الحكمة والعقل.

وفي التفاصيل، صرّح مندوب السعودية في الأمم المتحدة بأن المبادرة طُرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتًا إلى أن الموقف العربي والدولي مهم جدًّا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند إلى الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وأكد المعلمي أن هناك تطابقًا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحوثيين منظمة إرهابية، تتلقى دعمًا من إيران.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالمبادرة التي أطلقتها الاثنين السعودية للحل في اليمن، ودعت "جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورًا، والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح ابن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

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