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الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة

دعا إلى استجابة الميليشيا لمبادرات التوصل لحل سياسي

أدانت الحكومة الأردنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.

الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:57 PM

الأردن يدين استمرار استهداف "الحوثي" للمدنيين في المملكة

دعا إلى استجابة الميليشيا لمبادرات التوصل لحل سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أدانت الحكومة الأردنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز؛ ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.

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