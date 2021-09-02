قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال". وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال" أحمد سرور سبق 2021-09-02 قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :



"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".



وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 11:46 PM

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال" بعد انتصار الأخضر على فيتنام بثلاثية





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قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :



"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".



وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.