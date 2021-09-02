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"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

بعد انتصار الأخضر على فيتنام بثلاثية

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".

وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".

وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:46 PM

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

بعد انتصار الأخضر على فيتنام بثلاثية

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
2,576

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيق الأخضر انتصار مستحق على نظيره فيتنام 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال "الفيصل" مغردًا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

"الحمدلله ، ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال".

وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانيًا في مجموعته الثانية بثلاث نقاط ، خلف أستراليا المتصدر.

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