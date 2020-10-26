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وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب برنت يتراجع 2 %

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2%

تراجعت أسعار النفط 2% خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب، في ظل الزيادة الحادة لإصابات فيروس "كورونا" الجديدة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات لفيروس "كورونا" على مدار يومين حتى الأحد، كما بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى يتجاوز 50 ألفاً أمس الأحد.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2%، إلى 40.96 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 38.98 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب برنت يتراجع 2 %
سبق

تراجعت أسعار النفط 2% خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب، في ظل الزيادة الحادة لإصابات فيروس "كورونا" الجديدة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات لفيروس "كورونا" على مدار يومين حتى الأحد، كما بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى يتجاوز 50 ألفاً أمس الأحد.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2%، إلى 40.96 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 38.98 دولار للبرميل.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:28 AM

وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب برنت يتراجع 2 %

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط 2% خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف حول مستويات العرض والطلب، في ظل الزيادة الحادة لإصابات فيروس "كورونا" الجديدة.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى معدل إصابات لفيروس "كورونا" على مدار يومين حتى الأحد، كما بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى يتجاوز 50 ألفاً أمس الأحد.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2%، إلى 40.96 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة وفق رويترز.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 38.98 دولار للبرميل.

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