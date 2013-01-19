"مشروعات مليارية" تعرف على قيمة الفنادق في السعودية لعام 2019

كشفت ميد بروجكتس المتخصصة في مجال متابعة وقياس أداء المشروعات الفندقية؛ أن تتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر، الشرق الأوسط بمشروعات فندقية مخطط لها وأخرى وغير ممنوحة بعد بقيمة تصل إلى 45 مليار ريال سعودي.

وأوضح جيمس المدير التنفيذي، وفقًا للدراسة؛ أن تلك المشروعات تتضمن العديد من المشروعات الفندقية الضخمة في السعودية والإمارات.

ووفقاً لتوقعات الاستثمارات الفندقية الصادرة عن "المنتدى العربي للاستثمار الفندقي"؛ فإن مستويات الاستثمار لم تظهر أي مؤشرات على تباطؤ نمو هذا القطاع في المنطقة.

وتابع جيمس قائلًا: من المتوقع أن تصل قيمة عقود البناء الفندقية الممنوحة في المنطقة إلى 30 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأصدر "المنتدى العربي للاستثمار الفندقي 2019" التوقعات السنوية للاستثمارات الفندقية، التي رجحت أن تصل قيمة عقود البناء الفندقي إلى ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الآن وحتى عام 2023.

ووفقاً للدراسة: فإن مشروعات البناء الفندقية الأكثر نشاطاً توجد في كلٍّ من: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية؛ مما يجعل هذه الأسواق محط المتابعة والاهتمام خلال العام 2019.

وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل لدى "ميد بروجكتس": "شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناء أكثر من 800 فندق جديد بقيمة تزيد على 44 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية.

وأوضح بقوله: هذا ما يزيد على ضعفي قيمة العقود التي منحت في المملكة العربية السعودية التي تعتبر ثاني أعلى دولة، والتي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأضاف: تتمتّع مصر بقطاع سياحي قوي وراسخ، وتعتبر ثاني أكبر سوق مستقبلي؛ بامتلاكها لمشروعات فندقية مرتقبة بقيمة تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، تتبعها مباشرة المملكة العربية السعودية بمشروعات بقيمة تبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي. وأضاف: "تقود الإمارات قاطرة النمو في قطاع البناء الفندقي في المنطقة؛ فقد بلغت قيمة عقود البناء التي تم منحها منذ العام 2012، أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، وستتم مناقشة أبرز توجهات الاستثمار الفندقي في المنطقة بفعاليات المنتدى العربي للاستثمار الفندقي، الذي يُنظّم بنسخته الـ15 خلال الفترة ما بين 9 و11 أبريل 2019 في قرية المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.