بلدية الموسم لـ"سبق": هناك مشروع عبّارات صندوقية لطريق الكدمي.. والتكاليف المالية عائق

ردّت بلدية الموسم على تقرير "سبق" حول انقطاع طريق الكدمي وانعزال خمس قرى، حيث أوضح رئيس بلدية الموسم المهندس أحمد جباري لـ"سبق"، أن الموقع المتضرر هو النقطة الحرجة ورقم واحد بالنسبة لبلدية الموسّم، وسبق أن تمت دراسته من قبل استشاري متخصص ضمن مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي للمنطقة عن طريق أمانة جازان.

وأضاف أنه تمت التوصية بتنفيذ عبارات صندوقية بتسع فتحات على امتداد الوادي، بالإضافة للحمايات الجانبية على جانبيه من الجهتين.

وأشار إلى أنه سبق طرح المشروع وتعذرت ترسيته؛ لعدم وجود تكاليف مالية كافية.

وكانت سيول وادي ابن عبدالله بالموسم قد تسببت في جرف طريق قرية الكدمي وخمس قرى أخرى الواصل للطريق العام مما تسبب في عزلة الأهالي، حيث يفتقر الطريق لوجود عبارات تنهي المعاناة المتكررة للأهالي مع كل موسم أمطار.