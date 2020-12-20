تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة. ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية. فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل: 0564473163 0553519137

سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-20 تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.



ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.



فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:

0564473163

0553519137

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 01:14 AM

سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة تركها قيد التشغيل ثواني معدودة ثم فوجئ باختفائها عن الأنظار





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تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.



ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.



فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:

0564473163

0553519137