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سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة

تركها قيد التشغيل ثواني معدودة ثم فوجئ باختفائها عن الأنظار

تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.

ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.

فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:
0564473163
0553519137

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة
سبق

تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.

ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.

فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:
0564473163
0553519137

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:14 AM

سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة

تركها قيد التشغيل ثواني معدودة ثم فوجئ باختفائها عن الأنظار

رمزية
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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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88

تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.

ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.

فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:
0564473163
0553519137

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