إصابات "كورونا" عربياً.. 5733 إصابة في الأردن و3369 بلبنان و394 بالمغرب و168 بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 413350 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 356648 حالة شفاء بعد تسجيل 867 حالة إضافية، كما سجلت 40 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4833 حالة.



وسجّلت لبنان 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 386851 إصابةً.



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 300923، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4919 وفاة بعد تسجيل 53 وفاة.



فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 485147.

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8669، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 470933.



فيما سجلت الجزائر 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وست حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 148 مريضاً للشفاء.



وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 113.761، بينما ارتفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 78.673، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3002 وفاةً.