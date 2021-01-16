تعرضت إحدى المسنات إلى حالة إغماء، على رحلة الخطوط السعودية رقم 1228 والمتوجهة من منطقة عرعر إلى الرياض مساء أمس، مما استدعى طاقم الطائرة الإعلان عن حاجتهم لأي ممارس صحي. وفي الحال تقدم الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال معرفًا بنفسه وقدم الإسعافات الأولية للمسنة حتى أفاقت من حالة الإغماء، وبقي ملازمًا لها حتى وصول الرحلة إلى الرياض، واقترح على طاقم الطيران عدم حاجة الطائرة للهبوط الاضطراري. وتفصيلاً أكد الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال لسبق بأن المسنة كان لديها العديد من الأمراض المزمنة بعد إقلاع الطائرة وشعرت بدوار ودوخة، وبعدها تعرضت لحالة إغماء فتم مباشرة الحالة فورًا من قبل طاقم الطائرة وإعطائها الأكسجين والتأكد أنها في وضع آمن، وحينها تم النداء لأي ممارس صحي فتقدمت وعرفت بنفسي. وأضاف: ولأن المسنة مريضة سكر قمت في البداية بفحص السكر عندها لاستبعاد أن يكون معها انخفاض في السكر، وكان السكر طبيعيًا، وكان النبض طبيعيًا، وتم أخذ التاريخ المرضي من مرافقي المسنة، وكان لديه ما يشير إلى إصابتها بأورام شفاها الله، وكان لابد من التأكد بأن ما حصل لها ليس بسبب مضاعفات من مرضها الأساسي. وأشار إلى أنه تم وضع المريضة في وضع آمن وتقديم الإسعافات الضرورية لها حتى استعادت وعيها، ولكن بعدها دخلت في نوبة هلع وخوف، وللأسف هناك من الركاب من قام يصرخ بأنها دخلت في نوبة صرع وسبب فوضى وهلعًا لأهل المريضة وبقية الركاب. وزاد: تم تهدئة المريضة وأهلها حتى استقرت حالتها بحمد الله وتم مرافقتها حتى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي ولله الحمد والمنة،عند الوصول كانت تستطيع الوقوف لوحدها وحالتها مستقرة. ووجه الدكتور العنزي نصائح ووصايا للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة قبل السفر بالطائرة، وذلك من خلال مراجعة الطبيب المتابع لحالتهم ومعرفة إذا كان السفر آمنًا لهم أم لا؟

استشاري سعودي ينقذ مسنة أصيبت بغيبوبة على متن "الخطوط السعودية" عبدالحكيم شار سبق 2020-01-16 تعرضت إحدى المسنات إلى حالة إغماء، على رحلة الخطوط السعودية رقم 1228 والمتوجهة من منطقة عرعر إلى الرياض مساء أمس، مما استدعى طاقم الطائرة الإعلان عن حاجتهم لأي ممارس صحي.



وفي الحال تقدم الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال معرفًا بنفسه وقدم الإسعافات الأولية للمسنة حتى أفاقت من حالة الإغماء، وبقي ملازمًا لها حتى وصول الرحلة إلى الرياض، واقترح على طاقم الطيران عدم حاجة الطائرة للهبوط الاضطراري.



وتفصيلاً أكد الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال لسبق بأن المسنة كان لديها العديد من الأمراض المزمنة بعد إقلاع الطائرة وشعرت بدوار ودوخة، وبعدها تعرضت لحالة إغماء فتم مباشرة الحالة فورًا من قبل طاقم الطائرة وإعطائها الأكسجين والتأكد أنها في وضع آمن، وحينها تم النداء لأي ممارس صحي فتقدمت وعرفت بنفسي.



وأضاف: ولأن المسنة مريضة سكر قمت في البداية بفحص السكر عندها لاستبعاد أن يكون معها انخفاض في السكر، وكان السكر طبيعيًا، وكان النبض طبيعيًا، وتم أخذ التاريخ المرضي من مرافقي المسنة، وكان لديه ما يشير إلى إصابتها بأورام شفاها الله، وكان لابد من التأكد بأن ما حصل لها ليس بسبب مضاعفات من مرضها الأساسي.



وأشار إلى أنه تم وضع المريضة في وضع آمن وتقديم الإسعافات الضرورية لها حتى استعادت وعيها، ولكن بعدها دخلت في نوبة هلع وخوف، وللأسف هناك من الركاب من قام يصرخ بأنها دخلت في نوبة صرع وسبب فوضى وهلعًا لأهل المريضة وبقية الركاب.



وزاد: تم تهدئة المريضة وأهلها حتى استقرت حالتها بحمد الله وتم مرافقتها حتى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي ولله الحمد والمنة،عند الوصول كانت تستطيع الوقوف لوحدها وحالتها مستقرة.



ووجه الدكتور العنزي نصائح ووصايا للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة قبل السفر بالطائرة، وذلك من خلال مراجعة الطبيب المتابع لحالتهم ومعرفة إذا كان السفر آمنًا لهم أم لا؟

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 07:21 PM

استشاري سعودي ينقذ مسنة أصيبت بغيبوبة على متن "الخطوط السعودية" بقي ملازمًا لها حتى إقلاع الرحلة من عرعر وصولاً إلى الرياض





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تعرضت إحدى المسنات إلى حالة إغماء، على رحلة الخطوط السعودية رقم 1228 والمتوجهة من منطقة عرعر إلى الرياض مساء أمس، مما استدعى طاقم الطائرة الإعلان عن حاجتهم لأي ممارس صحي.



وفي الحال تقدم الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال معرفًا بنفسه وقدم الإسعافات الأولية للمسنة حتى أفاقت من حالة الإغماء، وبقي ملازمًا لها حتى وصول الرحلة إلى الرياض، واقترح على طاقم الطيران عدم حاجة الطائرة للهبوط الاضطراري.



وتفصيلاً أكد الدكتور نايف مهنا العنزي استشاري مخ وجراحة الأطفال لسبق بأن المسنة كان لديها العديد من الأمراض المزمنة بعد إقلاع الطائرة وشعرت بدوار ودوخة، وبعدها تعرضت لحالة إغماء فتم مباشرة الحالة فورًا من قبل طاقم الطائرة وإعطائها الأكسجين والتأكد أنها في وضع آمن، وحينها تم النداء لأي ممارس صحي فتقدمت وعرفت بنفسي.



وأضاف: ولأن المسنة مريضة سكر قمت في البداية بفحص السكر عندها لاستبعاد أن يكون معها انخفاض في السكر، وكان السكر طبيعيًا، وكان النبض طبيعيًا، وتم أخذ التاريخ المرضي من مرافقي المسنة، وكان لديه ما يشير إلى إصابتها بأورام شفاها الله، وكان لابد من التأكد بأن ما حصل لها ليس بسبب مضاعفات من مرضها الأساسي.



وأشار إلى أنه تم وضع المريضة في وضع آمن وتقديم الإسعافات الضرورية لها حتى استعادت وعيها، ولكن بعدها دخلت في نوبة هلع وخوف، وللأسف هناك من الركاب من قام يصرخ بأنها دخلت في نوبة صرع وسبب فوضى وهلعًا لأهل المريضة وبقية الركاب.



وزاد: تم تهدئة المريضة وأهلها حتى استقرت حالتها بحمد الله وتم مرافقتها حتى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي ولله الحمد والمنة،عند الوصول كانت تستطيع الوقوف لوحدها وحالتها مستقرة.



ووجه الدكتور العنزي نصائح ووصايا للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة قبل السفر بالطائرة، وذلك من خلال مراجعة الطبيب المتابع لحالتهم ومعرفة إذا كان السفر آمنًا لهم أم لا؟