أمير الشرقية يفتتح مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر.. الأحد القادم

أنجز خلال 36 شهرًا بتكلفة ملياريْ ريال على مساحة 209 آلاف متر مربع

يفتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد المقبل، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر، والمكون من 22 طابقًا، والمقام على مساحة تتجاوز 209 آلاف متر مربع بسعة 500 سرير و310 عيادات تغطي كل التخصصات.

وأعرب الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عن عميق شكره وامتنانه لأمير المنطقة الشرقية على تدشين وافتتاح المستشفى؛ مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرصه ودعمه على المشروعات التنموية بالمنطقة، كما ثمّن متابعته المستمرة عن قرب لمراحل تأسيس المستشفى منذ تُكَرّمه بوضع حجر الأساس قبل 36 شهرًا، ووصولًا إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى.

وقال "الحبيب": هذا المستشفى يُعد إضافة هامة للقطاع الصحي، وسيمثل نقلةً نوعية في الرعاية الصحية المقدمة لأبناء ومقيمي المنطقة الشرقية؛ حيث استطعنا إنجازه خلال 36 شهرًا فقط بتكلفة ملياريْ ريال.

وأضاف: هذا أول مستشفى متكامل للصحة الرقمية بالمنطقة بسعة 500 سرير؛ إذ روعي تصميمه وإنشاؤه وتجهيزه وفقًا لأعلى المعايير الصحية والبيئية العالمية، ونحن نفخر كثيرًا بأن هذا المستشفى يضم بين جنباته كل التخصصات الطبية، والمجهز بآخر وأحدث ما أنتجته التقنيات الطبية والكفاءات الطبية العالمية.

وكشف عن تأمين هذا المستشفى لنوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمتلك إمكانات كبيرة من حيث الأداء الصحي والوظيفي، وتستطيع من خلاله تقديم معلومات متكاملة عن المستشفى والأقسام المتوافرة فيه، بالإضافة إلى مواقع العيادات الخارجية باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية.

وأردف "الحبيب": هذا المستشفى الفريد من نوعه سيعمل بالنظام الرقمي الكامل بما يضمن توفير الوقت، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أسرع وقت ممكن.

وتابع: سيكون بإمكان المراجع الحصول على 50 خدمة طبية من خلال تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، مثل حجز المواعيد، والحصول على التقارير الطبية، والاطلاع على نتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، والحصول على نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنه التعرف على موافقات شركات التأمين، والاطلاع على أسماء كل الأطباء من مختلف التخصصات، وأيضًا عرض الوصفات الطبية الخاصة به، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الخدمات.

واختتم بالقول: مجموعة د.سليمان الحبيب تضع نُصب أعينها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، ونحن نسعى دومًا نحو التحسين والتطوير، كما أن المجموعة تفخر بامتلاكها الكفاءات والقدرات المتخصصة في تصميم وإدارة المشروعات الصحية؛ وفقًا لآخر المستجدات العالمية وأرقاها.