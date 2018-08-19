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مهرجان التسوق بالطائف.. المولات تجتذب 780 ألف زائر خلال أسبوعين

45% زيادة في حجم المبيعات.. الفعاليات والجوائز اليومية ساهمت في الإقبال الكبير

ارتفعت نسبة الإقبال على المولات التجارية بالطائف خلال مهرجان التسوق الذي تنظمه "غرفة الطائف" بالتعاون مع هيئة السياحة، إلى أكثر من 780 ألف زائر خلال أسبوعين فقط من المهرجان، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري، بزيادة 75% عن الفترة الماضية؛ حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.

وأوضح مساعد أمين عام "غرفة الطائف" للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي، أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يوميًّا، ساهمت في ارتفاع نسبة الإقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق ٢٠١٩م تجاوزت مليونًا وستمائة ألف ريال، والتي تقدّمها "غرفة الطائف" بالتعاون مع شركائها ورعاة المهرجان.

وأضاف العتيبي أن فريق عمل مهرجان التسوق، والذي يأتي متزامنًا مع موسم الطائف، رصد -من خلال مؤشرات رسمية- ارتفاع حجم العائد الاقتصادي على المنطقة، بزيادة في مبيعات الأسواق إلى أكثر من 45% عن المعتاد؛ وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف "غرفة الطائف" لزيادة وتنمية الحركة الاقتصادية للأسواق التجارية النظامية بالطائف.

وقال: إن فعاليات مهرجان التسوق التي بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري (تزامنًا مع موسم الطائف)، مستمرة حتى نهاية أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت والجوائز، والسحب على السيارات، والجوائز الكبرى؛ مشيرًا إلى أن نجاح المهرجان يأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس "غرفة الطائف" الدكتور سامي العبيدي، ونائبيْ رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان؛ مقدمًا شكره لشركاء المهرجان والرعاة، وكل مَن ساهم في إنجاحه لهذا العام.

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مهرجان التسوق بالطائف.. المولات تجتذب 780 ألف زائر خلال أسبوعين
سبق

ارتفعت نسبة الإقبال على المولات التجارية بالطائف خلال مهرجان التسوق الذي تنظمه "غرفة الطائف" بالتعاون مع هيئة السياحة، إلى أكثر من 780 ألف زائر خلال أسبوعين فقط من المهرجان، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري، بزيادة 75% عن الفترة الماضية؛ حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.

وأوضح مساعد أمين عام "غرفة الطائف" للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي، أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يوميًّا، ساهمت في ارتفاع نسبة الإقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق ٢٠١٩م تجاوزت مليونًا وستمائة ألف ريال، والتي تقدّمها "غرفة الطائف" بالتعاون مع شركائها ورعاة المهرجان.

وأضاف العتيبي أن فريق عمل مهرجان التسوق، والذي يأتي متزامنًا مع موسم الطائف، رصد -من خلال مؤشرات رسمية- ارتفاع حجم العائد الاقتصادي على المنطقة، بزيادة في مبيعات الأسواق إلى أكثر من 45% عن المعتاد؛ وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف "غرفة الطائف" لزيادة وتنمية الحركة الاقتصادية للأسواق التجارية النظامية بالطائف.

وقال: إن فعاليات مهرجان التسوق التي بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري (تزامنًا مع موسم الطائف)، مستمرة حتى نهاية أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت والجوائز، والسحب على السيارات، والجوائز الكبرى؛ مشيرًا إلى أن نجاح المهرجان يأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس "غرفة الطائف" الدكتور سامي العبيدي، ونائبيْ رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان؛ مقدمًا شكره لشركاء المهرجان والرعاة، وكل مَن ساهم في إنجاحه لهذا العام.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:33 AM

مهرجان التسوق بالطائف.. المولات تجتذب 780 ألف زائر خلال أسبوعين

45% زيادة في حجم المبيعات.. الفعاليات والجوائز اليومية ساهمت في الإقبال الكبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ارتفعت نسبة الإقبال على المولات التجارية بالطائف خلال مهرجان التسوق الذي تنظمه "غرفة الطائف" بالتعاون مع هيئة السياحة، إلى أكثر من 780 ألف زائر خلال أسبوعين فقط من المهرجان، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري، بزيادة 75% عن الفترة الماضية؛ حسب إحصائيات رسمية أعلنتها المولات التجارية المشاركة في المهرجان.

وأوضح مساعد أمين عام "غرفة الطائف" للتطوير، مدير فريق عمل مهرجان الطائف للتسوق متعب فلاح العتيبي، أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والجوائز المقدمة يوميًّا، ساهمت في ارتفاع نسبة الإقبال على المولات، ورفع الحركة الاقتصادية بالطائف بشكل عام؛ مشيرًا إلى أن قيمة الجوائز المقدمة في مهرجان الطائف للتسوق ٢٠١٩م تجاوزت مليونًا وستمائة ألف ريال، والتي تقدّمها "غرفة الطائف" بالتعاون مع شركائها ورعاة المهرجان.

وأضاف العتيبي أن فريق عمل مهرجان التسوق، والذي يأتي متزامنًا مع موسم الطائف، رصد -من خلال مؤشرات رسمية- ارتفاع حجم العائد الاقتصادي على المنطقة، بزيادة في مبيعات الأسواق إلى أكثر من 45% عن المعتاد؛ وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف "غرفة الطائف" لزيادة وتنمية الحركة الاقتصادية للأسواق التجارية النظامية بالطائف.

وقال: إن فعاليات مهرجان التسوق التي بدأت مطلع شهر أغسطس الجاري (تزامنًا مع موسم الطائف)، مستمرة حتى نهاية أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت والجوائز، والسحب على السيارات، والجوائز الكبرى؛ مشيرًا إلى أن نجاح المهرجان يأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس "غرفة الطائف" الدكتور سامي العبيدي، ونائبيْ رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة للغرفة، وبعمل متواصل، ويومي من فريق عمل المهرجان؛ مقدمًا شكره لشركاء المهرجان والرعاة، وكل مَن ساهم في إنجاحه لهذا العام.

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