القبض على شاب خرق منع التجول في فيديو متداول

قبضت الجهات الأمنية على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحدث عن خرقه لقرار منع التجول.
وكان المقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قبضت الجهات الأمنية على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحدث عن خرقه لقرار منع التجول.
وكان المقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.حظر التجول الجهات الأمنية
قبضت الجهات الأمنية على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحدث عن خرقه لقرار منع التجول.
وكان المقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قبضت الجهات الأمنية على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحدث عن خرقه لقرار منع التجول.
وكان المقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.