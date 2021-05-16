متحدثة اليونيسف: مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تصعيد خطير
"جولييت توما" دعت إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال
قالت المتحدثة باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما: إن مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "تصعيد خطير للعنف".
ودعت المتحدثة إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال.
وأشارت "توما" إلى أن مقتل 40 طفلًا فلسطينيًّا خلال خمسة أيام؛ هو رقم ضخم للغاية، ووصفته بالمأساة.
المتحدثة باسم اليونيسف
جولييت توما
متحدثة اليونيسف: مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تصعيد خطير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-16
قالت المتحدثة باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما: إن مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "تصعيد خطير للعنف".
ودعت المتحدثة إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال.
وأشارت "توما" إلى أن مقتل 40 طفلًا فلسطينيًّا خلال خمسة أيام؛ هو رقم ضخم للغاية، ووصفته بالمأساة.
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
08:39 AM
متحدثة اليونيسف: مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تصعيد خطير
"جولييت توما" دعت إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال
قالت المتحدثة باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما: إن مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "تصعيد خطير للعنف".
ودعت المتحدثة إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال.
وأشارت "توما" إلى أن مقتل 40 طفلًا فلسطينيًّا خلال خمسة أيام؛ هو رقم ضخم للغاية، ووصفته بالمأساة.