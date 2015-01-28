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"بر المشعلية" توزع 3500 بطانية و875 دفاية على أكثر من 1300 أسرة

ضمن حملة مشروع "كسوة الشتاء"

أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية بمنطقة نجران، خلال الشهرين الماضيين، حملة مشروع "كسوة الشتاء"، تحت شعار " #دفء-أسرة".

وهدفت الحملة إلى تأمين عدد من وسائل التدفئة المكونة من البطانيات والدفايات ذات الجودة والكفاءة العالية، لسد احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال موسم الشتاء الحالي.

وقد شملت الحملة توزيع 875 دفاية و3500 بطانية، استفاد منها ما يزيد على 1300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، روعي في ذلك الأسر الأشد حاجة من المستفيدين.

وأوضح مدير جمعية البر بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي، أن الحملة تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة ومحدودة الدخل، بمساعدتهم بتوفير أدوات التدفئة والمساهمة بحمايتهم وعائلاتهم من برد الشتاء، الذي يسبب عادةً العديد من الأمراض، وتهدف إلى تعزيز دور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأعرب "الهمامي" عن شكره وتقديره نيابة عن منسوبي الجمعية، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها المستمر لمثل هذه المشاريع، داعيًا رجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى التعاون والمساهمة في هذه الحملة لحاجة المستفيدين الماسة لها، عبر الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية أو التواصل مع الجمعية للتبرع لهذه الحملة.

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"بر المشعلية" توزع 3500 بطانية و875 دفاية على أكثر من 1300 أسرة
سبق

أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية بمنطقة نجران، خلال الشهرين الماضيين، حملة مشروع "كسوة الشتاء"، تحت شعار " #دفء-أسرة".

وهدفت الحملة إلى تأمين عدد من وسائل التدفئة المكونة من البطانيات والدفايات ذات الجودة والكفاءة العالية، لسد احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال موسم الشتاء الحالي.

وقد شملت الحملة توزيع 875 دفاية و3500 بطانية، استفاد منها ما يزيد على 1300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، روعي في ذلك الأسر الأشد حاجة من المستفيدين.

وأوضح مدير جمعية البر بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي، أن الحملة تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة ومحدودة الدخل، بمساعدتهم بتوفير أدوات التدفئة والمساهمة بحمايتهم وعائلاتهم من برد الشتاء، الذي يسبب عادةً العديد من الأمراض، وتهدف إلى تعزيز دور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأعرب "الهمامي" عن شكره وتقديره نيابة عن منسوبي الجمعية، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها المستمر لمثل هذه المشاريع، داعيًا رجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى التعاون والمساهمة في هذه الحملة لحاجة المستفيدين الماسة لها، عبر الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية أو التواصل مع الجمعية للتبرع لهذه الحملة.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
06:29 PM

"بر المشعلية" توزع 3500 بطانية و875 دفاية على أكثر من 1300 أسرة

ضمن حملة مشروع "كسوة الشتاء"

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علي حفول - نجران
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أنهت جمعية البر الخيرية بالمشعلية بمنطقة نجران، خلال الشهرين الماضيين، حملة مشروع "كسوة الشتاء"، تحت شعار " #دفء-أسرة".

وهدفت الحملة إلى تأمين عدد من وسائل التدفئة المكونة من البطانيات والدفايات ذات الجودة والكفاءة العالية، لسد احتياجات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال موسم الشتاء الحالي.

وقد شملت الحملة توزيع 875 دفاية و3500 بطانية، استفاد منها ما يزيد على 1300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، روعي في ذلك الأسر الأشد حاجة من المستفيدين.

وأوضح مدير جمعية البر بالمشعلية أحمد بن مبارك الهمامي، أن الحملة تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة ومحدودة الدخل، بمساعدتهم بتوفير أدوات التدفئة والمساهمة بحمايتهم وعائلاتهم من برد الشتاء، الذي يسبب عادةً العديد من الأمراض، وتهدف إلى تعزيز دور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأعرب "الهمامي" عن شكره وتقديره نيابة عن منسوبي الجمعية، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها المستمر لمثل هذه المشاريع، داعيًا رجال الأعمال وأفراد المجتمع إلى التعاون والمساهمة في هذه الحملة لحاجة المستفيدين الماسة لها، عبر الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية أو التواصل مع الجمعية للتبرع لهذه الحملة.

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