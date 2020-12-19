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بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة فيديو "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة

المقطع لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه ملعب رياضي داخل أحد الأحياء بمكة المكرمة، وهو المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه، كيف لا وقد جمع بين عبق الماضي وألق الحاضر.

وكشف موثق الفيديو "ياسر بخش"، عن أن المقطع يعود إلى نهائي بطولة، أو ما تُعرف بـ"بطولة الحواري"، كما يحلو للبعض تسميتها، في حي الكدوة، وبالتحديد ملعب الورشة.

وأشار بأن ما يميز الفيديو هو أنه جمع بين بساطة الأحياء القديمة، وبرج الساعة الذي ظهر جليّاً في الفيديو، وهو ما أضاف للمقطع رونقاً آخر.

وأعرب "بخش" عن سعادته بما لمسه من انتشار للفيديو عقب توثيقه بساعات قليلة من قمة أقدم الأحياء بمكة المكرمة.

مكة المكرمة بطولة الحواري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة فيديو "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة
سبق

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه ملعب رياضي داخل أحد الأحياء بمكة المكرمة، وهو المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه، كيف لا وقد جمع بين عبق الماضي وألق الحاضر.

وكشف موثق الفيديو "ياسر بخش"، عن أن المقطع يعود إلى نهائي بطولة، أو ما تُعرف بـ"بطولة الحواري"، كما يحلو للبعض تسميتها، في حي الكدوة، وبالتحديد ملعب الورشة.

وأشار بأن ما يميز الفيديو هو أنه جمع بين بساطة الأحياء القديمة، وبرج الساعة الذي ظهر جليّاً في الفيديو، وهو ما أضاف للمقطع رونقاً آخر.

وأعرب "بخش" عن سعادته بما لمسه من انتشار للفيديو عقب توثيقه بساعات قليلة من قمة أقدم الأحياء بمكة المكرمة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
06:47 PM

بين عبق الماضي وألق الحاضر.. هنا قصة فيديو "بطولة الحواري" بمكة وبرج الساعة

المقطع لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,482

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه ملعب رياضي داخل أحد الأحياء بمكة المكرمة، وهو المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا وإعجابًا بين متناقليه، كيف لا وقد جمع بين عبق الماضي وألق الحاضر.

وكشف موثق الفيديو "ياسر بخش"، عن أن المقطع يعود إلى نهائي بطولة، أو ما تُعرف بـ"بطولة الحواري"، كما يحلو للبعض تسميتها، في حي الكدوة، وبالتحديد ملعب الورشة.

وأشار بأن ما يميز الفيديو هو أنه جمع بين بساطة الأحياء القديمة، وبرج الساعة الذي ظهر جليّاً في الفيديو، وهو ما أضاف للمقطع رونقاً آخر.

وأعرب "بخش" عن سعادته بما لمسه من انتشار للفيديو عقب توثيقه بساعات قليلة من قمة أقدم الأحياء بمكة المكرمة.

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