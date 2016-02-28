"تكافل الخيرية" تعلن بدء تسجيل طلاب التعليم العام ذوي الحاجة المادية

لدعم المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق للحصول على تعليم متميز

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، بدء تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة المادية للعام المقبل 1442 / 1443هـ، عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل، اعتباراً من اليوم الأحد 16 رجب حتى يوم الخميس 5 شعبان من العام الجاري.

وأكّد أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي؛ أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأوضح العقيلي؛ أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، إضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج، وغيره من البرامج النوعية الأخرى، إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

ودعت المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين لدخول منصة بوابة الطلاب بموقع تكافل

https://www.takaful.org.sa/ للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد.

يُشار إلى أن "مؤسسة تكافل الخيرية"، إحدى المؤسسات الخيرية المتخصّصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وعضوية عديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي.