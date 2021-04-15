النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سرب" يدعو السعوديين للتدريب على قيادة قطار الحرمين السريع

برنامج يستمر عاماً كاملاً ينتهي بالعمل بمكافأة تدريبية شهرية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قائد قطار الحرمين السريع".

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد وفقما أعلن عبر حسابه في تويتر التسجيل للشباب السعوديين اعتباراً من اليوم الخميس 15 إبريل 2021 م ويستمر حتى يوم الأحد 02 مايو 2021م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً يوم الأحد 6 يونيو 2021 م مبيناً أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

ولفت الصقير إلى أن البرنامج ساهم -بفضل الله- في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة، ويعملون اليوم في مواقعهم، مبيناً في حديثه أن البرنامج المطروح حالياً في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفاً تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتباً شهرياً يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي-السعودية.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 عاماً، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

واختتم المهندس الصقير معبّراً عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معرباً في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه البرامج الناجحة، ومؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم فعلياً في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما يسهمون بتميزهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سرب" يدعو السعوديين للتدريب على قيادة قطار الحرمين السريع
سبق

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قائد قطار الحرمين السريع".

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد وفقما أعلن عبر حسابه في تويتر التسجيل للشباب السعوديين اعتباراً من اليوم الخميس 15 إبريل 2021 م ويستمر حتى يوم الأحد 02 مايو 2021م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً يوم الأحد 6 يونيو 2021 م مبيناً أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

ولفت الصقير إلى أن البرنامج ساهم -بفضل الله- في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة، ويعملون اليوم في مواقعهم، مبيناً في حديثه أن البرنامج المطروح حالياً في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفاً تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتباً شهرياً يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي-السعودية.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 عاماً، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

واختتم المهندس الصقير معبّراً عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معرباً في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه البرامج الناجحة، ومؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم فعلياً في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما يسهمون بتميزهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:10 PM

"سرب" يدعو السعوديين للتدريب على قيادة قطار الحرمين السريع

برنامج يستمر عاماً كاملاً ينتهي بالعمل بمكافأة تدريبية شهرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,253

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قائد قطار الحرمين السريع".

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد وفقما أعلن عبر حسابه في تويتر التسجيل للشباب السعوديين اعتباراً من اليوم الخميس 15 إبريل 2021 م ويستمر حتى يوم الأحد 02 مايو 2021م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام "سرب" المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً يوم الأحد 6 يونيو 2021 م مبيناً أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

ولفت الصقير إلى أن البرنامج ساهم -بفضل الله- في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين عبر برامج سابقة، ويعملون اليوم في مواقعهم، مبيناً في حديثه أن البرنامج المطروح حالياً في المعهد يلبي الحاجة للمزيد من السعوديين المؤهلين في هذا التخصص بالتزامن مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب كمشترك في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفته موظفاً تحت التدريب، حيث يتقاضى بعد التخرج راتباً شهرياً يبدأ بـ 8000 ريال والعمل مع شركة رينفي-السعودية.

وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى بمعدل لا يقل عن 70%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 عاماً، وأن يحقق معايير القبول ويجتاز المقابلة الشخصية.

واختتم المهندس الصقير معبّراً عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معرباً في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه البرامج الناجحة، ومؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم فعلياً في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما يسهمون بتميزهم في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,040
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة