"نأتي إليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 25 موقعًا حول المملكة

تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.. استهدفت المراكز والقرى البعيدة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السرح، ومركز الشعف، ومركز الحفاير لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يومين لكل منهما، وفي محكمة أحد رفيدة والمحكمة العامة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وتقدم الخدمة للنساء يوم غد الاثنين في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يوم لكل منهما؛ فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الحازمي لمدة يومين، وللرجال في كتابة العدل بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مركز وادي الحيا لمدة يومين ويوم الخميس في مركز الواديين وإدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لمدة يومين؛ فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الخدمة للرجال اليوم في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالأحساء لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق لمدة يوم؛ تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وللنساء في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم بمنطقة الرياض، خدماتها للرجال والنساء في مقر وزارة الدفاع لمدة أربعة أيام، وفي منطقة جازان تقدم الخدمة للنساء في مقر محافظة جزر فرسان لمدة ثلاثة أيام، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الاثنين في مقر إمارة منطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.