تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-21 سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور. حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز. تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 01:38 PM

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين للأسر الأكثر احتياجاً في العالم





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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.