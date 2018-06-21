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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا

ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين للأسر الأكثر احتياجاً في العالم

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا
سبق

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:38 PM

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طناً من التمور هدية المملكة لألبانيا

ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين للأسر الأكثر احتياجاً في العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طناً من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف؛ ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي؛ وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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