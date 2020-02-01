الأهلي يلحق بالتعادل أمام العدالة ويبقى في المركز الثالث

وسط حضور أكثر من 15 ألف متفرج.. في الجولة 16 من الدوري

لحق الأهلى بالتعادل أمام مستضيفه العدالة بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء .

بهذه النتيجة بقي الأهلي ثالثاً في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما صعد العدالة للمركز الـ 14 برصيد 11 نقطة .

وفي التفاصيل، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان العدالة هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 29 عن طريق اللاعب "ميدوين" من ركلة جزاء تسبب فيها حارس الأهلي باسم العطالله .

عدل الأهلي النتيجة بعد عشر دقائق، وتحديداً عند الدقيقة 39 عن طريق سلمان المؤشر، بعد استثماره لتمريرة ولا أجمل من يوسف البلايلي.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 49 يلغي حكم اللقاء الهولندي "الارد ليندوت" هدفاً للعدالة بعد العودة لتقنية الفيديو VAR .

أضاع البلايلي كرة انفراد للأهلي عند الدقيقة 74 بعد تمريرة من الأسمري، وبالتالي ضاعت فرصة الهدف الثاني للضيوف.

عند الدقيقة 84 أكمل الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج "لوكاس ليما" بالبطاقة الحمراء .

لم يستطع أي من الفريقين ترجيح الكفة لصالحه في الوقت المتبقي من عمر اللقاء، بالإضافة للدقائق الثمان من الوقت بدلاً من الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.