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"تعليم عسير" تعتمد إنشاء 41 عيادة مدرسية جديدة بمكاتب المنطقة

تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وتقديم الإسعافات الأولية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، إنشاء 41 عيادة لمدارس البنين والبنات، وذلك في عدد من المجمعات والمدارس في مختلف مكاتب التعليم في المنطقة.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن العيادات تم توزيعها على 10 مجمعات بخميس مشيط، و16 مدرسة في أبها، و5 مدارس في أحد رفيدة، و3 مدارس ببللحمر، و3 ببللسمر، و4 مدارس في وادي ابن هشبل. لافتًا إلى أنه تم هذا العام توريد 26 بندًا من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متكامل من وزارة الصحة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية سعد بن سحيم وجود أكثر من 300 عيادة مدرسية بجهود ذاتية من قِبل قائدي وقائدات المدارس في مختلف القطاعات في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة والبيئة المدرسية، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وعمل الإجراءات الوقائية والإشراف على البيئة المدرسية ومصادر المياه ووسائل السلامة، والإشراف على المقصف المدرسي والوجبات الغذائية المقدمة.

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"تعليم عسير" تعتمد إنشاء 41 عيادة مدرسية جديدة بمكاتب المنطقة
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، إنشاء 41 عيادة لمدارس البنين والبنات، وذلك في عدد من المجمعات والمدارس في مختلف مكاتب التعليم في المنطقة.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن العيادات تم توزيعها على 10 مجمعات بخميس مشيط، و16 مدرسة في أبها، و5 مدارس في أحد رفيدة، و3 مدارس ببللحمر، و3 ببللسمر، و4 مدارس في وادي ابن هشبل. لافتًا إلى أنه تم هذا العام توريد 26 بندًا من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متكامل من وزارة الصحة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية سعد بن سحيم وجود أكثر من 300 عيادة مدرسية بجهود ذاتية من قِبل قائدي وقائدات المدارس في مختلف القطاعات في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة والبيئة المدرسية، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وعمل الإجراءات الوقائية والإشراف على البيئة المدرسية ومصادر المياه ووسائل السلامة، والإشراف على المقصف المدرسي والوجبات الغذائية المقدمة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
10:55 PM

"تعليم عسير" تعتمد إنشاء 41 عيادة مدرسية جديدة بمكاتب المنطقة

تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وتقديم الإسعافات الأولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، إنشاء 41 عيادة لمدارس البنين والبنات، وذلك في عدد من المجمعات والمدارس في مختلف مكاتب التعليم في المنطقة.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن العيادات تم توزيعها على 10 مجمعات بخميس مشيط، و16 مدرسة في أبها، و5 مدارس في أحد رفيدة، و3 مدارس ببللحمر، و3 ببللسمر، و4 مدارس في وادي ابن هشبل. لافتًا إلى أنه تم هذا العام توريد 26 بندًا من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متكامل من وزارة الصحة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وأوضح مشرف الشؤون الصحية المدرسية سعد بن سحيم وجود أكثر من 300 عيادة مدرسية بجهود ذاتية من قِبل قائدي وقائدات المدارس في مختلف القطاعات في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة والبيئة المدرسية، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وعمل الإجراءات الوقائية والإشراف على البيئة المدرسية ومصادر المياه ووسائل السلامة، والإشراف على المقصف المدرسي والوجبات الغذائية المقدمة.

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