"أرامكو وعلي بابا" تُنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019

بعد سلسلة من الطروحات التي لم تنفذ وتراجع الأسعار

أنقذ الإدراج الضخم لـ"أرامكو السعودية وعلي بابا" الأسواق العالمية خلال عامٍ اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروحات العامة الأولية التي لم تنفذ وتراجع الأسعار.

وبحسب بيانات "رفينيتيف"، فقد تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 % إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عزّزه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة "أرامكو" الذي جمع 25.6 مليار دولار، والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

ووفق وكالة "رويترز"، فقد أسهمت الصفقتان بـ 6% من الإجمالي، وشكلت "أرامكو" وحدها 15% من أحجام الطروحات العامة الأولية عالمياً.

وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأمريكية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير، إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار؛ لطرحها الأولي الذي كان مقترحاً ثم أُلغي لاحقاً.

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى "ري.أشور"؛ ذراع مجموعة إعادة التأمين "سويس ري" في بريطانيا، و"فريتي" الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.

وسلطت عمليات إلغاء الطروحات الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبياً من جرّاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.