مركز القفل يحتفل باليوم الوطني ويعرض فيديوهات حول إنجازات المملكة

تَضَمّن الحفل توزيع الهدايا على الأطفال

دشن رئيس مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، سحمان بن مبارك السبيعي، فعاليات اليوم الوطني الحادي والتسعين، في حديقة السودي بالمركز.

جاء ذلك، بحضور رئيس البلدية، المهندس مشاري بن حسن الحاذق، ومديري الإدارات الحكومية بالمركز والمشايخ والأعيان.

تخلل الاحتفالَ عدد من الفقرات الوطنية والمشاركات التي تعبر عن حب هذا الوطن والتغني بمنجزاته.

كما جرى خلال الاحتفال، توزيع الهدايا على الأطفال وعرض فيديوهات عبر شاشة عرض حول إنجازات الوطن واليوم الوطني، إضافة إلى عمل مسابقات ترفيهية للأطفال من أجل الاستمتاع بهذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.

يُذكر أن، مركز القفل بالحد الجنوبي، قد استعد من وقت مبكر لهذه المناسبة، بتزيين الشوارع وكسوتها باللون الأخضر، ووضع صور القادة في الطرقات الرئيسية، فخرًا واعتزازًا بهم.

وعبّر أهالي المركز عن بالغ اعتزازهم بهذه الفعاليات التي أدخلت البهجة والسرور على أنفسهم، كي يعبروا عن فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني، ويقضوا أجمل الأوقات.